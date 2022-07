Alessandro Lequio lanza un zasca a Anabel Pantoja en 'El programa de Ana Rosa'. El italiano comentaba 'Supervivientes' con sus compañeros en la mesa de corazón cuando ha salido el tema del baño desnudos que la sobrina de Isabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizaron el Honduras. El colaborador de Telecinco no entiende la actitud de la joven porque hace solo unos días temía la reacción de su madre tras hacer topless y ahora se mete en el mar como Dios la trajo al mundo. Lequio tampoco cree que haya amor entre Anabel y Yulen. "¿Amor?, venga, déjalo ya porque francamente es..." le decía a Joaquín Prat cuando hablaba de su relación.



Alessandro Lequio no entiende la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja y la critica desde plató. "Bañarte desnudo es maravilloso y, en el mar, mucho más pero no puedes hacerte la dolida por dañar a tu madre con un topless y, a los cuatro días, bañarte desnuda" aunque su compañero, Joaquín Prat, debatía su argumento. "A ella lo que le dolía no era el topless, era lo de debajo de la manta. Pero Anabel dijo topless pero no era eso lo que le preocupaba era lo otro" aunque el italiano no estaba de acuerdo.

Telecinco

"No Joaquín, hasta la madre lo confirmó. Ella le había hecho una promesa a la madre, nada de topless, y los lloros de Anabel eran por el topless y la madre lo confirmó el otro día" decía el colaborador haciendo referencia a la llamada de Merchi a Anabel Pantoja. El italiano tampoco ve futuro en la relación entre la colaboradora y Yulen Pereira al igual que otros compañeros de programa como Beatriz Cortázar o Pepe del Real que afirman que a esta pareja le falta pasión. "En una relación normal el cariño crece de una manera inversamente proporcional a la pasión y aquí no", añade.

