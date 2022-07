La relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira va viento en popa a pesar de tener bastante gente en contra. En concreto, las que no están muy de acuerdo en esta nueva relación son las propias madres de los protagonistas. Arelys viajaba hasta Hondura y con frases algo confusas, le hacía ver a su hijo que la imagen que está dando en el concurso está dañada. Por otro lado, Merchi, madre de Anabel Pantoja, entraba en directo para decirle a su hija: "Juega con la cabeza. Que el corazón a veces nos juega malas pasadas". A pesar de estas indirectas por parte de las madres, Yulen y Anabel están cada vez más enamorados y dando pasos agigantados.

La pareja sorprendía a la audiencia y a sus compañeros cuando decidía irse a pescar, pero de una manera bastante curiosa y sensual. Anabel y Yulen cogían las gafas de bucear y se quitaban el traje de baño para meterse en esas aguas de película.

Telecinco

¿Han ido a pescar o es que querían tener un ratito de intimidad como pareja? No sabemos lo que ha pasado mientras se daban un chapuzón, pero sí que dejaban ver saliendo del mar como sus madres los traían al mundo.

¿Seguirán adelante cuando salgan del concurso? Es todo un misterio, ya que aunque veamos que la relación avanza adecuadamente, es cierto que Anabel se sigue acordando de su vida en Canarias. Hace unos días, Anabel Pantoja se enfrentaba a tres puertas: una con su pasado, otra con su presente y una última con su futuro. Nada más abrir la del pasado y encontrarse a un Omar Sánchez de cartón, la joven se rompía. ¿Qué significa?

