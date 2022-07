Rosario Mohedano opina de la 'guerra' que su prima, Rocío Carrasco, ha comenzado con su familia. La hija de Rocío Jurado arremete contra los Mohedano más mediáticos y los ha calificado de 'jauría' algo que no gusta a su prima, hija de Rosa Benito y Amador Mohedano. Aunque la cantante siempre se ha querido mantener al margen de la polémica familiar, todo tiene un límite y ahora ha decidido dar su opinión sobre Rocío Carrasco. Rosario Mohedano, que acudió con sus hijos a la fiesta del veinte aniversario del Parque Warner, habla también del beso de sus padres en 'Déjate querer' y hablamos con ella.

Rosario, ¿tienes mucho trabajo este verano?

La verdad es que no me puedo quejar. No voy a parar de hacer conciertos y en septiembre saco nueva canción.

Has evolucionado mucho profesionalmente, incluso ya compones tus propios temas...

Claro. En la vida hay que evolucionar, si no, mueres. Yo empecé solo siendo intérprete y ahora canto mis propias canciones. Eso es un lujo, porque además hay artistas que las cantan.

Tu madre está orgullosa.

Ella siempre dice que mucho antes que a hablar empecé a cantar, por lo menos, tarareaba.

Vimos a tus padres el otro día juntos en la tele.

No lo pude ver en directo porque estaba trabajando en Barcelona, pero luego he visto trozos. Me emocioné mucho cuando vi el beso. Después de tanto tiempo, verles besarse fue muy emocionante.

Aunque no haya una reconciliación sentimental.

El hecho de que tengan ganas de saber el uno del otro y no echarse nada a la cara, ya es muy importante.

Y que puedan ir juntos a la Comunión de los niños.

Bueno, primero hay que bautizarlos. Yo no bautizo a mis hijos porque se organizaría una... (Risas). Cuando sean mayores que hagan lo que quieran. Les quiero criar en un ambiente saludable, donde haya amor.

¿Se solucionará?

¿A qué te estás refiriendo?

A todo en su conjunto.

No sé, lo que no me gusta es que nos metan a todos en el mismo saco. Lo que sé es que si las cosas pasan es por algo. Yo no puedo controlar lo que hagan los otros, incluidos mis padres.

Tiene que doler que hablen así de tus padres.

Imagínate, pero también me duele que hablen así de mis tíos. Nadie se merece cómo están exponiendo una realidad que no existe. Hay una ley mordaza total en la que si estás en contra de lo que ellos dicen, llegan a pedir tu despido, eso está pasando en la televisión, en ciertos programas. Yo lo he visto con compañeros que les ha estado bailando el agua, hasta que no ha sido así.

¿Crees que han utilizado a tu prima?

Lo que sé es que desde siempre una de las cosas que más me unía a mi prima era acabar con 'La Fábrica de la Tele' (productora de 'Sálvame' y de la docuserie).

Pues han cambiado mucho las cosas.

Era uno de los temas de los que siempre hablábamos mi prima y yo. Hasta me mandaba jurisprudencias y documentos para poder demandar. Ellos machacaron a mi prima mañana, tarde y noche.

Con todo lo que Rocío Carrasco ha dicho de tus padres, ¿has tenido tiempo de llamarla por teléfono para tratar de aclarar las cosas?

Claro que sí. Ella sabe lo que pienso, porque yo no me callo, y menos con los míos. ¿Quién te ha dicho que no lo he hecho? Yo no me callo y ella lo sabe perfectamente.

¿Vas a ir al museo?

Yo ya conozco el museo. He ido unas ocho veces y no han cambiado absolutamente nada. Sé que a la gente le va a encantar, porque mi padre trabajó en ese museo durante dos años. No sé si volveré a ir a verlo, pero te aseguro que lo conozco muy bien. Y al balcón sí iré, porque es mi casa.

