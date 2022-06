Rosario Mohedano 'tira' de las orejas a su prima, Rocío Carrasco. El pasado 29 de junio, la hija de Rosa Benito acudió a la inauguración de la nueva temporada del parque Warner Beach en Madrid donde disfrutó de las atracciones con sus hijos. "Soy aventurera y me gusta venir con mis niños y rodearme de energía bonita. Soy feliz con ellos", comentó. La hija de Amador Mohedano también comentó el beso que su padres, que llevan años separados, se dieron en 'Volverte a ver'. "Yo estaba en Barcelona trabajando y no lo pude ver pero es verdad que he visto trocitos y tengo muchas ganas de ver lo que es el programa completo pero me emocionó sobre manera verles volver a besarse. De hecho, el programa era grabado y el día que se grabó hablé con mi madre y con mi padre y nadie me dijo que se habían besado. Cuando lo vi les llamé y les dijo "esto me lo tendrías que haber dicho" sobre todo p0rque es una manera muy bonita de reconciliación y se vio mucha verdad en ese beso".

Rosario Mohedano, que está muy unida a su padre, Amador Mohedano y a su madre, asegura que no cree que sus padres vuelvan a estar juntos. "Han pasado ya muchos años, muchas cosas y lo importante es que vean el presente y el futuro con mucho optimismo pero ya, de volver, no porque segundas partes nunca fueron buenas" y añadió cómo les había visto ella. "A mi padre le vi muy nervioso, le vi con una adrenalina que le afloraba y me gustó mucho porque él me dio mucha ternura y a ella la vi muy entregada... Adoro a mis padres y lo que quiero es que sean felices, se han querido muchísimo, han sido casi 40 años de matrimonio, con cuatro hijos, nietos.. Me gusta que mis hijos les vean juntos y con buen rollo", dice.

Agencias

Rosario Mohedano se pronunció sobre las últimas declaraciones de su prima Rocío Carrasco, que ha tenido una relación de altibajos con su tía Rosa Benito, madre de Chayo, en las que ha arremetido contra los Mohedano. La hija de Rocío Jurado describió como 'jauría' a su familia mediática y reveló la supuesta mala relación entre Gloria Mohedano y Rosa Benito. "Yo lo que voy a decir de este tema es que no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando... Me he apartado de todo esto y no me gusta ver a la gente sufrir, menos me gusta ver a los míos sufrir por muchas mentiras que se están contando". La cantante revela que todavía mantiene el contacto con su prima Rocío. "Sinceramente yo sigo llamándola y diciéndole todo lo que pienso de todo lo que está haciendo" "Yo no me voy a callar con los míos, a los míos les diré lo que pienso y no me voy a callar absolutamente nada" y añade que, a pesar de todo, está tranquila y trabajando. "Estoy bien, tengo a mis tres fieras maravillosas, a mi marido que es un campeón y un trabajo que siempre tenemos que ir reinventándonos" y aclara que no irá a la inauguración del museo Rocío Jurado "porque trabajo".

