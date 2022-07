Amaia Salamanca resuelve una de las preguntas que siempre le hacen y deja en el aire: ¿La boda con Rosauro Varo pa' cuándo? La actriz ha amadrinado, en Madrid, el evento con el que la firma de gafas de sol Sunglasses da la bienvenida al verano y allí ha hablado sobre el buen momento profesional y personal que vive, pero a pesar de su felicidad, no suenan campanas de boda en su cabeza. Ella y el empresario sevillano llevan más de 12 años juntos y tienen tres hijos en común, pero, de momento no piensa pasar por el altar. "Llevamos 12 años, si llevamos 20 juntos, pues igual hay boda. Casarse es como un logro", reconoce Amaia. A pesar de eso su relación va de maravilla y considera que aunque "la chispa del amor no está siempre viva, hay que cuidarla y hacer vida con tu pareja, aunque solo sea salir a cenar o un finde romántico".

Gtres

Amaia y Rosauro son padres de tres hijos y de momento no piensan aumentar la familia. "Estamos a gusto con tres niños y es suficiente", cuenta.



La actriz también ha hablado de sus planes de verano y afirma que lo peor de irse de vacaciones es "hacer la maleta. Echas de todo y no te llevas nada de lo que necesitas. Iremos al norte, al sur y también tengo planeado un viaje con amigas, que también es necesario y lo llevamos planeando desde febrero".



Gtres

Y las ganas de vacaciones se notan después de meses trabajando duro. Acaba de terminar de grabar la segunda temporada de 'Bienvenidos al Edén'. "Me encanta que la serie haya gustado tanto fuera, el personaje me fascina. Soy una villana (y dicen que se parece a mí). Pueden suceder muchas más cosas". Participa en la serie 'Dos años y un día' para ATRESplayer PREMIUM y el 12 de agosto estrena la película 'Por los pelos'.

En el terreno profesional, Amaia tiene algo pendiente y es hacer algo de acción. "Con lo que me gusta el deporte, siento que la acción es solo para los hombres. Y que ahora puedo hacerlo pero dentro de unos años no podré", afirma.



Amaia también ha hablado de Concha Velasco con la que trabajó en 'Gran Hotel'. "Tenemos contacto. Sé que está en una residencia y nos escribiemos mensajes cariñosos de vez en cuando. Tengo ganas de ir a verla. Para mi trabajar con ella he aprendido

muchísimo y tengo muy buenos recuerdos".

