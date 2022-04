Te contamos toda la verdad sobre la situación actual de Concha Velasco. Hace un mes, la veterana actriz decidió irse a vivir a una residencia y, unos días después, cambió de residencia y ahora se aloja en un complejo para mayores situado en Las Rozas, donde disfruta de una habitación más amplia y zonas comunes al aire libre como sala de actividades, gimnasio o peluquería. Los retratos a carboncillo de Manuel y Paco presiden el cabecero del dormitorio de Concha Velasco. En su nueva residencia, la actriz tiene una gran habitación con vistas al jardín y mucha luz natural. A su izquierda, una antigua vitrina guarda gran parte de sus premios, reconocimientos, libros y fotografías que recrean un ambiente familiar. El resto de recuerdos permanecen intactos en su memoria. En el centro del dormitorio, la cama, con un alegre cabecero tapizado de flores. Allí descansa Concha bajo la atenta mirada de su hijo Manuel y los cuidados permanentes de todo el personal de la nueva residencia.

"Lo cierto es que mi madre está muy mayor, la queremos muchísimo" dice Manuel Velasco sobre su madre

Manuel, que ya aclaró por qué su madre se había ido a una residencia, ha contado la última hora sobre el estado de salud de su madre en el programa radiofónico 'Vergara en compañía'. "Lo cierto es que mi madre está muy mayor, la queremos muchísimo. Ha sido la mejor madre del mundo, la mejor actriz del mundo, pero necesita estar atendida las 24 horas del día por un equipo sanitario con todas las comodidades que a lo mejor en un hospital no puede tener, y que desde luego en mi casa no tiene", explicó su hijo. "A todos nos gusta pensar que Concha sigue siendo 'La chica ye-ye', pero desgraciadamente está en otro momento vital y el confinamiento ha contribuido, como a tantos otros mayores, a este deterioro".

Agencias

El deterioro al que se refiere Manuel es principalmente la necesidad de Concha para ser ayudada a moverse día y noche cada cierto tiempo y acomodarla en una postura que no complique sus problemas intestinales, que requieren de una alimentación especial. "Cada vez que los doctores me dicen algo, me meto en Google –cosa que no debe hacerse– y me pongo a llorar. Luego, el doctor me regaña porque no es para tanto", explicó. El cambio de residencia ha provocado un reajuste económico para toda su familia ya que, hace un tiempo, la artista tuvo que vender su casa de La Moraleja y algunos de sus enseres para saldar sus deudas con Hacienda. Pero sus hijos no escatiman ya que su único objetivo es "velar por su salud y bienestar… siendo todo lo demás secundario".

Cedida

A pesar de todo, Manuel Velasco está esperanzado y ya tiene planes para compartir salidas con su madre, siempre que la salud lo permita, como la que les llevó a ver a Jorge Javier Vázquez. Su deseo es ir al teatro Español a ver 'La bella Dorotea', que representa Manuela Velasco, sobrina de Concha que hace unos días recordó una anécdota con su tía. Todo dependerá de la salud de la veterana actriz. "Hay que priorizar el bienestar máximo de mi madre, que es una persona mayor que esta extremadamente delicada y que necesita atención las 24 horas del día. Eso es lo que nos preocupa a mi hermano Paco y a mí como hijos, y también al resto de mi familia", comentó.

Su nueva residencia, con todas las comodidades

Cedida

Cedida

La nueva residencia de Concha, Orpea Punta Galea, se encuentra en la localidad madrileña de Las Rozas, un municipio muy tranquilo a las afueras de la capital. Su habitación es bastante más amplia que la anterior y puede disfrutar de jardines, cómodas zonas comunes, como sala de estar, sala de actividades, gimnasio o peluquería. Tiene también una pequeña capilla donde la veterana actriz podrá ir a misa si lo desea. El nuevo emplazamiento cuenta con un completo servicio médico las 24 horas del día, algo que para sus hijos es fundamental.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io