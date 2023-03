Bienvenidos a Edén es una serie de suspense española creada y escrita por Joaquín Górriz y Guillermo López Sánchez. Daniel Benmayor y Menna Fité dirigen todos los episodios y Brutal Media produce la serie. Trata de cuatro jóvenes adultos que son invitados a una exclusiva fiesta en una isla secreta, organizada por una nueva marca de bebidas. Pero los jóvenes no tienen ni idea de que la isla que van a visitar esconde oscuros secretos. Lo que comienza como una divertida aventura se convierte en una completa pesadilla para los invitados.

El reparto de actores está compuesto por Belinda Peregrín, Berta Vázquez, Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena y muchos otros actores de gran talento. A continuación, encontrarás todo lo que hay que saber sobre la segunda temporada de Bienvenidos a Edén.

'Bienvenidos a Edén 2': fecha de estreno

Netflix ha desvelado la fecha de estreno y las primeras imágenes de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, que se estrenará mundialmente el próximo 21 de abril.



En esta segunda temporada, el misterio y el peligro en la isla crecen y la Fundación Edén da la bienvenida a nuevos personajes y tramas. Al reparto original interpretado por Amaia Aberasturi (Akelarre), Amaia Salamanca (A pesar de todo), Belinda Peregrín, Berta Castañé (Días de Navidad), Lola Rodríguez (Veneno), Sergio Momo (Élite), Begoña Vargas (Alta mar), Tomy Aguilera (SKAM España), Guillermo Pfening (Foodie Love), Diego Garisa, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev, entre otros, se suman Carlos Torres (La Reina del Flow), Nona Sobo (Entrevías) y Lucía Guerrero (Grupo 7). Joaquín Górriz (Desaparecidos) y Guillermo López (Atrapada) escriben todos los episodios de esta segunda temporada, dirigida por Denis Rovira (La influencia) y Juanma Pachón (Heridas) y producida por Brutal Media.

SOPHÏE KHOLER/NETFLIX

La primera temporada terminó con un montón de preguntas sin respuesta, así que definitivamente hay más historia que contar. Por desgracia, tendremos que esperar un poco más para ver cómo le va a Bienvenidos a Edén en Netflix.

LUCIA FARAIG/NETFLIX