Elena Furiase y el resto del clan Flores están de celebración. La hija de Lolita Flores ha dado a luz a su segunda hija llamada Nala. ¿Cómo se habrá tomado Noah, el hermanito mayor de la bebé la llegada de la nueva miembro de la familia? De momento Elena Furiase solo ha compartido en sus stories de Instagram lo feliz que está con la llegada de la pequeña y lo agradecida que está con todos los mensajes de cariño que están recibiendo. Estos son los 250 nombres más bonitos y originales de niña y su significado.

"El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita... Nala. Gracias por vuestros mensajes. Estamos muy felices. Ya somos 4", escribía la hija de la cantante en sus redes sociales. Que llegue un bebé a la familia es alegría y seguro que todos, en concreto su abuela Lolita están como locos con la llegada de Nala. Hace pocos meses, la cantante se deshacía en halagos hablando de su nieto Noah y de la pequeñita aún en la barriga de su madre. "Estoy muy feliz, encantada de la vida. Lo que me importa es que venga bien y que mi hija esté bien", comentaba la hija de Lola Flores

Instagram

En junio, la actriz y su marido, que se casaron el 18 de septiembre de 2021 en Cádiz, disfrutaban de unas vacaciones en Cádiz juntos a su pequeño ante la espera de la Nala. "Han sido días muy felices", ha escrito la sobrina de Rosario Flores en su cuenta de Instagram. Seguro que este verano va a ser de lo más especial para la familia y lo disfrutarán a tope.

