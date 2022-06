Elena Furiase disfruta de unas vacaciones en familia antes de ser madre por segunda vez. La actriz, que el pasado 9 de marzo cumplió 34 años, está a pocas semanas de verle la carita a su segundo hijo o hija, un bebé del que no se sabe el sexo porque la hija de Lolita no ha querido desvelarlo. "Eso me lo guardo para mí", nos dijo hace unos días. Para recargar pilas ante el nacimiento de su segundo bebé, Elena Furiase ha hecho las maletas y se ha marchado a Cádiz para disfrutar de unos días de playa junto a su marido, Gonzalo Sierra, y su pequeño Noah, que ya tiene tres años y medio. Las contracciones de parto, aprende a reconocerlas.

A pesar de que el tiempo no acompañó a Elena Furiase y su familia en su escapada a la costa gaditana, la actriz y su marido, que se casaron el 18 de septiembre de 2021 en Cádiz, han disfrutado infinito de la compañía y los juegos de su pequeño. "Han sido días muy felices", ha escrito la sobrina de Rosario Flores en su cuenta de Instagram. 250 nombres bonitos y originales de niña y su significado.

Agencias

Elena Furiase y Gonzalo Sierra se han entregado a los juegos de Noah, han paseado por la playa y, aunque no han podido bañarse por el viento, han disfrutado en la arena. El pequeño, de tres años y medio, será un excelente compañero de travesuras para el bebé que está en camino. Juegos para que los niños no se aburran en las vacaciones.

Agencias

Agencias

La actriz y el productor se conocieron hace cuatro años, durante una fiesta de Navidad y enseguida empezaron a salir. Unos meses después sorprendieron al anunciar que iban a ser papás. De hecho, se casaron el 18 de septiembre de 2021 en Vejer de la Frontera, Cádiz, tras retrasar su enlace un año por culpa de la pandemia. El pasado enero contaron que iban a ser papás de nuevo, algo que les llena de felicidad. Los mejores accesorios para hacer deporte si estás embarazada.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io