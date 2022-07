Fidel Albiac se ha convertido en el mayor apoyo de Rocío Carrasco. El marido de la madre de Rocío Flores no duda en acompañarle a cada evento o acto público al que asiste, aunque siempre intenta mantenerse en un segundo plano. Ahora, ha sorprendido a todos al reaparecer en 'Sálvame' solo, protagonizando un divertido momento con Jorge Javier. Todo ha surgido después de que el presentador saliese al exterior del plató para conocer a los aspirantes a Mr. Gay 2022. En ese momento, no ha dudado en llamar a Fidel Albiac para que le ayudase a escoger al más guapo.

"Fidel tú has ido a muchos conciertos de Rocío Jurado, ¿había muchos gays?", le ha preguntado el presentador. "Sí, por dentro y por fuera", ha reconocido Fidel. Una respuesta que ha hecho que Jorge Javier le vea como el candidato ideal para dar su opinión sobre quién creía que sería el candidato ideal.

Telecinco

Lo cierto es que al verlos Fidel Albiac ha tenido claro quién era la persona que más le gustaba a Jorge Javier, dejándolo completamente sorprendido. "Qué bien me conoces...", ha indicado el presentador entre risas. Sin duda, un divertido momento donde se ha visto al marido de Rocío Carrasco de lo más natural, y es que parece que él no se había dado cuenta de que estaban en directo.

De hecho, cuando el presentador ha llamado la atención Belén Rodríguez por estar hablando, Fidel Albiac se ha quedado en 'shock'. "¿En directo?¿Cómo va a ser en directo?", ha preguntado. Una situación que ha hecho que en cuanto Jorge Javier se ha acercado a preguntarle a Belén Rodríguez y Kiko Hernández él haya aprovechado para irse.

Telecinco

Fidel Albiac ha acudido a 'Sálvame' para acompañar a Rocío Carrasco, que ha sacado su lado más 'Drag' en el 'Sálvame Mediafest', un programa donde hemos podido actuar de grandes actuaciones de drag queen protagonizadas, entre otros, por colaboradores como Terelu Campos, Carmen Borrego, Antonio Canales o Víctor Sandoval.

