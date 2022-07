Rocío Carrasco tiene claro el motivo por el que su padre no tuvo hijos con Raquel Mosquera y así lo revela en 'En el nombre de Rocío'. En la cuarta entrega de su documental, la hija de Pedro Carrasco manda una advertencia a Raquel sobre la tumba de su padre y se centra en el reparto de la herencia del boxeador, que falleció sin hacer testamento. Eso tiene mucho que ver en por qué no tuvo hermanos por parte de padre. La hija de Rocío Jurado explica en el documental que hay un encuentro entre Raquel y ella, la peluquera "acude sin abogado pero con el consejo de Álvaro Clemares, amigo de mi padre. Él tenía asesorías. Se le dice que mi padre ha muerto sin testar y que se va a hacer un cuaderno particional, como aceptación de la herencia que a ella le corresponde una cuota de viudedad, que se le convalida por el usufructo del piso de Paseo de la Habana (el piso en el que vivían Pedro y Raquel) durante 6 años. Ella me dice que sí que le parece estupendo pero que tenía que jurarle que quería a mi padre. Me levanté y me fui, ¿a qué estás jugando conmigo?".

Mucho se ha especulado sobre la herencia de Pedro Carrasco y de si Raquel fue engañada, tal y como ella ha dicho en varios platós de televisión. Rocío muestra el acuerdo al que llegaron y demuestra que eso es falso y que incluso la peluquera se benefició de algunas cosas como que le cediera las acciones que había heredado de su padre de la sociedad que este tenía con Raquel, o que le cediera el piso en usufructo de "forma temporal", tal y como ponen en el acuerdo que ambas firmaron.

Captura TV

Pero lo más extraño para muchos es que Pedro no tuviera un testamento hecho. Algo que resuelve su hija: "No dejó testamento porque él quería que todo lo que tuviese fuese para mí. Él me lo soltaba cuando era pequeña pero yo no lo asimilaba. Cuando le decía qué abrigo más bonito les has comprado a Raquel, el me decía 'tú no te preocupes que todo lo que tengo es para ti'. Ya de adulta ha sido cuando he asimilado sus palabras. Y por eso él no quería hijos. Mi padre no testó a conciencia".

Así quiere Rocío que se recuerde a su padre

En esta entrega Rocío Carrasco lanza una advertencia a la viuda de su padre: "Se acabó el hablar en su nombre para mentir, para hacer daño a la persona que él más quería en el mundo por encima de ella y de quien fuera: era era yo y ya está bien". Emocionada también ha explicado cómo le gustaría que se recordase a Pedro Carrasco: "Si realmente les interesa saber quién es Pedro Carrasco, que se informen y vean la clase de profesional que era, donde llegó y lo que consiguió. Y luego, que opinen lo que quieran. Pedro ha sido de todo, y de lo que menos es el marido de Raquel Mosquera. Pedro Carrasco ha sido una persona emblemática, el mariod de Rocío Jurado y una persona maravillosa".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io