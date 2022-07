'Sálvame Mediafest' arrasó con su noche 'drag queen'. Una gala en la que Manuel Zamorano consiguió hacerse con el triunfo y en la que también se vivieron momentos tensos. El más polémico lo protagonizó Terelu Campos, al abandonar minutos antes de su actuación el plató al enfadarse por las declaraciones que había hecho su madre drag Aurah Sin, y es que le confesó a Jorge Javier que quiso cambiar de persona "desde que le tocó", y es que no conseguían entenderse.

"Sinceramente al principio bastante mal porque no cuadrábamos pero al final hemos hecho las paces", decía en ese momento. Ahora, a través de sus redes sociales, ha decidido desahogarse desvelando realmente cómo fue su experiencia en el 'Sálvame Mediafest' y cargando duramente contra la colaboradora.

Instagram

En un 'stories' que ha compartido en su perfil de Instagram, Aurah Sin ha desvelado cómo se sintió. "Desde el primer momento me sentí bastante incómodo con la colaboradora. Terelu no mostró ni el mínimo interés, ni intentó entablar una conversación ni establecer una confianza que hubiese sido crucial de cara al show. En cuanto al maquillaje, Terelu se negó en rotundo (y de muy malas formas) a que se le tapara la ceja", ha comenzado explicando.

Según ha desvelado, la hija de María Teresa Campos le intentó poner muchas limitaciones. "Además la colaboradora insistió en usar sus propios productos de maquillaje y hacerlo ella misma, lo que dificultó mi trabajo. Ante semejante percal en una ocasión tuve que retirarme y llegué a plantearme abandonar el formato. Tras conversar, retomamos la transformación, aún bajo las condiciones y preceptos de las Campos", ha indicado. Unas duras palabras con las que deja claro la tensa relación que mantuvo con la colaboradora, ¿qué pensará Terelu Campos de esto?

