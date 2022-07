Hacía mucho que no veíamos a la actriz y presentadora Carla Hidalgo tan enamorada de un proyecto artístico. Después de años retirada de la televisión, la artista de 49 años disfruta con un nuevo reto, dejando atrás las obras de teatro infantil, del que nos ha contado todos los detalles.

Ahora Hidalgo vuelve a subirse a las tablas del teatro con un potente proyecto en el que estará arropada de otras 10 actrices más sobre el escenario, una gran obra con la que está en Madrid y que ha colgado el cartel de "todo vendido" muy pronto debido a la gran historia real que abordarn. "Está siendo un exitazo", ha confesado la actriz en el vídeo que tienes sobre este artículo, orgullosa de la acogida que ha tenido este proyecto del que está encantada.

La artista, que se ha convertido en modelo para Diez Minutos por un día, ha confesado que se presenta ante un gran reto en esta obra y es que las mujeres apenas salen de escena por lo que no tienen ni un segundo de descanso en toda la puesta en escena. Un gran reto con el que está muy contenta.

Además, Hidalgo, en su entrevista más sincera, nos ha confesado cuáles son sus planes para el verano, sus nuevos proyectos profesionales y cómo compagina su vida personal con la profesional. ¡Dale al play y no te quedes con las ganas de descubrir qué hará este verano! Y es que la actriz no para y también tiene un proyecto entre manos en el que abordará la salud mental y las adicciones un "un proyecto que va a tener mucha aceptación".

