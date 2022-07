Carla Hidalgo es una artista multidisciplinar. Triunfa en el teatro con la obra 'Ladies Football Club'; rueda una película y compatibiliza sus clases como profesora de teatro infantil con su faceta de escritora y compositora musical, todo ello sin descartar volver a la televisión. Casada con el productor Ismael Guijarro, es madre de dos hijos, Lucas, fruto de su relación con Toni Cantó, y Gael, de su unión con Guijarro. Hablamos con Carla de su carrera, su vida y sus planes para este verano.

Carla, habéis arrasado en Madrid con 'Ladies Football Club', la obra de Sergio Peris Mencheta basada en hechos reales. ¿Qué nos puedes decir de esta obra?

Es una obra feminista, de mujeres luchadoras y emprendedoras. En la I Guerra Mundial, cuando los maridos se fueron al frente, se pusieron a trabajar en las fábricas de municiones y, de manera fortuita, empiezan a jugar al balón. Es una historia real que surgió en Inglaterra y fue un fenómeno de masas. Somos 11 actrices, un elenco femenino haciendo un homenaje a nuestras abuelas y mujeres.

¿Cómo es trabajar con Sergio y con compañeras como Silvia Abascal, Ana Rayo o Diana Palazón?

Trabajar con Sergio es increíble a todos los niveles. Ha conseguido que hiciéramos vínculo y trabajáramos de manera grupal porque en esta obra no hay una que resalte más que otra. Teníamos notas de audio de él todos los días. Está siendo un viaje increíble porque todas nos queremos y nos apoyamos. Antes de empezar los ensayos hicimos unos talleres de interpretación, clown e incluso de constelaciones familiares para reconocer a nuestras madres y abuelas y trabajar en equipo, y eso ha sido quizás lo más importante.

Habéis tenido un éxito arrollador en Madrid, ¿va a haber gira?

Sí, se puede ver la gira en barcopirata.org, que es la productora, iremos por toda España y deseamos volver a Madrid.

¿La obra te ha dejado tiempo para algún proyecto más?

También estoy con la película 'Addictus', dirigida por David Andrade, donde ponemos de manifiesto la salud mental y las adicciones. Es una idea de la doctora Alanis Concepción, que lleva trabajando el tema de las adicciones en la Comunidad de Madrid desde hace 20 años. Creo que es importante dar visibilidad a todos los enfermos y darnos nosotros también cuenta de a qué somos adictos.

Salud mental y adicciones, dos temas importantes que siguen siendo tabú.

Sí, porque estigmatizamos al enfermo y nuestra doctora nos dice que existen muchos tipos de adicciones. Es un proyecto que va a tener mucha aceptación, es una peli muy necesaria.

Me encantaría, la tele es un medio donde yo me sumerjo muy fácilmente. He estado 14 años en Telemadrid, en otras televisiones también y no descarto volver.

Una de tus facetas más desconocidas es la de compositora.

A mí me gusta escribir, he escrito para Nia Correia; para el primer disco de Alba Reche; para Fredi Leis hice los coros de su primer disco. Me parece muy interesante. Yo soy una olla exprés de creatividad y siempre la saco a pasear.

"Tenemos dos artistas en casa"

Has escrito un libro de cuentos y has hecho teatro musical, ¿cómo es trabajar con niños?

Yo siempre digo lo mismo, que los niños son el futuro y que a veces no tenemos en cuenta esto. La infancia es un periodo que nos marca absolutamente a todos y en la que los adultos debemos apostar y dirigir. También soy profesora de teatro infantil de niños de entre 4 y 9 años, y ahora tengo un proyecto literario muy bonito que tiene que ver con el amigo imaginario, en el que colaboro con Desiré Acevedo, otra escritora e ilustradora.

Tienes dos hijos, Lucas, que ya es mayor de edad, y Gael, de 8 años, ¿han heredado tus dotes artísticas?

Lucas está en un proceso artístico y creativo que me encanta, desde espectadora me alucina porque está en esa búsqueda entre música, pintura, plasticidad. Lo importante para mis hijos ha sido educarlos en la libertad de poder elegir y crear y que ellos decidan por dónde van a ir. Pero, claro, están empapándose todo el rato del teatro, música y eso marca cosas. Tenemos dos artistas en casa.

Estás casada con Ismael Guijarro, productor musical. ¿Compartir vida y profesión es más fácil o más difícil?

Ismael se dedica a la música básicamente y yo colaboro con él cuando me dice "mira Carla que tengo que hacer una letra o unos coros” y digo venga que te echo una mano, pero distinguimos muy bien lo que hace cada uno y respetamos y admiramos el trabajo de cada uno.

¿Cuál es el secreto de vuestro amor?

Admiración, respeto, comprensión, paciencia… Yo creo que la pareja tiene que tener muchos pétalos en esa margarita.

¿Qué planes tienes para este verano?

Descansar, cuidar de los míos, que soy muy ‘mamma’ en casa, cocinar, disfrutar del tiempo libre.

