Una boda siempre es un momento de alegría, pero también de muchos nervios, y así es como la vivieron Kike Calleja y Raquel Abad. El reportero de 'Sálvame' y la ex gran hermana se dieron el 'sí, quiero' el pasado viernes 8 de julio, y desde entonces han pasado muchas cosas: Terelu Campos se ha enfrentado a Miguel Frigenti tras sus feas palabras sobre el enlace, se han comentado las grandes ausencias... pero a la pareja lo único que le interesaba era disfrutar de su gran día, y vaya si lo hicieron.



Algunos de los invitados más VIP no tuvieron problema en hablar con la prensa, tal y como puedes ver en el vídeo que corona estas líneas, y es que además de lo impresionante del desfile de 'celebrities', se agradeció que dieran algunos detalles de cómo se encontraban los novios tras las puertas del enclave, como Juan Peña, que reveló que los novios estaban "muy nerviosos" ya horas antes de casarse. Los recién casados, además, desvelaron este lunes el destino de su luna de miel a través de las redes sociales: Nueva York.

Otros rostros conocidos que no se perdieron el 'sarao' fueron Lara Dibildos, María Lapiedra o incluso la ex presidenta de la Comunidad de Madrid -ahora reciclada en colaboradora habitual de televisión- Cristina Cifuentes. Y, por supuesto, también resaltó la presencia de Terelu Campos -ex novia, gran amiga y compañera de trabajo del novio- y de su hermana, Carmen Borrego, con la que Kike también sigue teniendo muy buena relación. Quizá te interese conocer todos los detalles de cómo fue la pedida de mano de Kike Calleja a Raquel Abad.

Sin duda, un día para el recuerdo tanto para los novios como para los invitados, y es que una boda así no se olvida fácilmente. Los novios echaron toda la carne en el asador, e incluso ambos quisieron pasar por 'chapa y pintura' antes del gran día y hacerse unos retoques estéticos para estar aún más resplandecientes en su día especial, y que se hicieron sólo unos días después de su gran despedida de solteros.

