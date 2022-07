A Terelu Campos se le ha agotado la paciencia con los comentarios 'venenosos' de Miguel Frigenti. El compañero de la presentadora aprovechó su paso por 'Sálvame' para cargar contra Kike tras no haber sido invitado a su boda entre otros colaboradores, que será este mismo viernes 8 de julio tras su espectacular despedida de soltero, y es que, a pesar de que él ha dicho que aunque hubiera recibido la invitación "no iría", muchos le han tachado de 'reventado'. Miguel no se ha quedado corto en el programa al comentar todo esto, y dejó a sus compañeras Laura Fa y Carmen Alcayde a los pies de los caballos: "Aquí cotilleamos los tres. Estoy hasta las narices (…) A mí lo que me molesta es que me intentéis dejar como reventado cuando fuisteis vosotras las que cotilleasteis conmigo (de la boda)", gritó.

Además, Miguel aprovechó la ocasión para dejar claro que él tampoco invitaría a su futura boda a Kike porque 'sólo invitaría a sus amigos', y dejó caer que a algunos los ha invitado por compromiso, y a otros para subir el caché de su exclusiva, pero que en realidad algunos ni siquiera querrían ir: "Me daría mucha pena que invitados de mi boda fueran diciendo que qué marrón tener que ir a mi boda". Te contamos los retoques estéticos que se ha hecho Kike antes de su boda con Raquel Abad.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con ese comentario, Terelu estalló: "Ese golpe bajo a Kike Calleja me parece muy mal por tu parte, pero bastante mal. Ninguna persona ha mostrado que le parezca una mierda ir a la boda", apuntó. ¿Sabe Miguel Frigenti algo que Terelu no sabe? ¿O sólo lo ha dicho para dejar mal a algunos colaboradores y al propio Kike?

Mediaset

Lo que sí parece es que se la ha devuelto a Kike: el reportero de 'Sálvame' apuntó, tras la boda de Belén Esteban con Miguel Marcos en 2019, que Miguel habría hablado mal de aquel enlace, algo a lo que se ha referido en cuanto ha tenido ocasión: "Golpe bajo el de Kike Calleja, diciendo que yo había dicho que la boda de mi amiga era una mierda, cuando no es verdad". Unas palabras que le corregía Terelu: "Hablaste mal de la boda de tu amiga. Y eso es verdad. Tan verdad es que pediste perdón", sentenció la presentadora.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io