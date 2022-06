Kike Calleja ya lo tiene prácticamente todo listo para su boda con Raquel Abad. El reportero de 'Sálvame' y su pareja se darán el 'sí, quiero', el próximo 8 de julio. Un día muy especial para el que se está preparando a conciencia. De hecho, hace unos días decidía someterse a unos retoques estéticos para verse mejor que se suman a los que ya reconoció que se había hecho en el pasado y que consistían en inyectarse ácido hialurónico y bótox para eliminar arrugas. Además, reconoció otros retoques: "Me puse carillas en los dientes, me puse un injerto capilar porque estaba perdiendo pelo...", aseguraba. Los famosos españoles que se han hecho injertos capilares.

Ahora, tras celebrar su despedida de soltero por todo lo alto, el reportero ha reaparecido en el programa dando más detalles sobre su gran día, desvelando qué personas no irán a su boda a pesar de que él les ha invitado. El reportero ha reconocido que, aunque ya tiene a casi todas las personas confirmadas, hay algunos de sus compañeros como Antonio Montero que no le han dado respuesta. "Iré a la boda, aunque ya sabes que tendré que viajar para poder estar...", le ha indicado el colaborador que estaba en el plató.

De esta forma, tan solo le queda por saber qué ocurrirá con Belén Esteban, que parece no saber qué hacer debido a su lesión en la pierna. Sin embargo, él ha reconocido que quiere hablar con ella para convencerle. "Le hace muchísima ilusión venir y yo creo que le puede venir muy bien", ha desvelado.

Por otro lado, Kike Calleja ha desvelado que ya tiene claro las personas que no irán. La primera de ellas es Chelo García-Cortés, que ha declinado la invitación debido a su lesión en el brazo. Tampoco irán ni Laura Fa ni Gema López, cuya ausencia ha lamentado mucho. "La verdad es que lo he sentido mucho y me ha dado mucha pena. Mi ilusión era juntar a todos los compañeros del programa '¿Dónde estás corazón?'". Tras esto, ha reconocido que del resto de sus compañeros van todos.

