Me admira que una persona tan conocida como Máximo Huerta tenga las agallas de desnudarse emocionalmente ante sus lectores como lo ha hecho en su última novela: 'Adiós, pequeño', ganador del Premio Fernando Lara 2022. Una historia en la que se abre en canal para recordar aspectos de su infancia, del legado familiar, del oficio de escritor, y cómo no, del Amor, con mayúscula, así como el paso del tiempo y la muerte. Un libro en el que ves pasar la vida, en el que aparecen muchos actores, aunque los protagonistas son él y sus padres, que han sido el pilar de su vida, como lo es Clara, su madre, a quien ve envejecer desde la serenidad, como hizo con su padre, ya fallecido. Un libro muy personal que llega al corazón, y en el que cuenta su vuelta a los orígenes, a la casa familiar donde vive y escribe, al lado de su madre y de su perra.



Máximo está encantado tras haber recuperado su "faceta de contador de historias", y no se ha tenido que ir lejos para escribir su último libro: "Las novelas surgen en los lugares más inesperados. En mi caso, me di cuenta de que en vez de buscar historias en lugares recónditos, en floristerías, las tenía al alcance de la mano, en el balcón de mi casa". Su último libro no tiene como protagonistas a complicados personajes, o quizá sí, y es que sus padres han sido su gran inspiración para ella. Tanto, que les ha hecho protagonistas de una novela que apunta a ser 'best-seller' del verano, aunque no ha sido un camino fácil.

El ex ministro se ha metido de lleno en la vida de sus padres, en cómo eran antes de tenerle, cuando estaban solteros, y se ha encontrado una sorpresa: "Me ha gratificado mucho ver a mis padres antes de que fueran padres. Por eso arranco diciendo: mi madre hubiera sido feliz si yo no hubiera nacido". "Muchas mujeres se casaban porque se habían quedado embarazadas durante un baile, otras para abandonar el hogar familiar...", apunta antes de añadir: "Lo que más me interesaba era descubrir si se habían casado con la persona equivocada, con la que han convivido toda la vida y con la que han tenido que acostumbrarse a ser pareja, y formar su familia". "Es doloroso", ha sentenciado Huerta.

Sobre su padre, no ha querido tener una mala palabra, pero reconoce que por él tuvo que desarrollar un carácter muy cuidador, incluso de jovencito: "Debido al carácter de mi padre, que era un hombre de bar, callejero, camionero, de Farias, cero conversador, con esa masculinidad exacerbada, yo me quedaba en casa para proteger a mi madre del ruido cuando mi padre llegaba con una copa de más. Ese papel de cuidador lo he tenido siempre".

Ahora, convertido en 'padre de sus padres' a los 51, y con un novio al que adora a su lado, asegura que no le importaría volver a Madrid tras haberse asentado en su Valencia natal y trabajar en Canal 9, donde ha tenido algún que otro susto: "En Madrid parece que siempre se celebra un cumpleaños, una fiesta, da igual que sea por la mañana que por la noche. Y echo de menos la libertad", explica. Precisamente las responsabilidades familiares, y en especial la delicada salud de su madre, son las que le frenan, pero no descarta nada. Total, ya lo hizo cuando dejó 'El programa de Ana Rosa' para irse a París sin un plan fijo. "Yo ya no hago planes. Vivo el presente".

Máximo Huerta

"Me gusta este momento de familia, con mis padres, playa y perrita. Parecemos felices".

Entrevista realizada en el Café Comercial de Madrid. C/Glorieta de Bilbao, 7. Puedes leer la entrevista completa en el número 3700 de Diez Minutos, ya en el quiosco.

