Rocío Jurado y Ortega Cano "tenían una relación tóxica". Así de contundente se muestra Rocío Carrasco en la quinta entrega de 'En el nombre de Rocío', donde repasa cómo fue el matrimonio de su madre con el torero y revela la firme idea de la cantante de separarse. Tras hablar de Raquel Mosquera y de su tía Gloria en episodios anteriores, esta entrega se centra en el torero y de cómo fue su relación con él desde que comenzó a salir con su madre. "Yo con José al principio tuve una relación maravillosa. Nunca lo vi como un rival de mi padre. Era simpático, agradable, le gustaba a mi madre... En ese momento me llevaba muy bien", recuerda Rocío de los primeros meses de relación.



La hija de la tonadillera cree que la decisión de su madre de casarse "no fue acertada porque durante el matrimonio sufrió mucho. Creo que José no supo valorar a la mujer que tenía, con la que se había casado y creo que en determinados momentos él no se ha comportado correctamente". Un comportamiento que lo veía ella y también lo vieron otros miembros de la familia, que cree que no supieron "proteger" a su madre. "Ellos son conscientes y que, por situaciones como tales, ella decide un día no puede más se quiere separar. Y Ortega Cano era consciente. No sería porque no se lo diría o escucharía".

"Mi madre se merecía haber sido feliz"

La madre de Rocío Flores confiesa que no quería ver infeliz a su madre, ni sufrir. "Era una mujer que lo había dado todo en esa relación y no se merecía las situación que se generaban y que se daban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera. Se merecía haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices", cuenta emocionada.

Rocío Carrasco reconoce en el documental que su madre y Ortega Cano discutían mucho, pero no entra en detalles de los motivos por los que el matrimonio llegaba a estas situaciones. "No voy a entrar en decir por qué se peleaban o no... Lo único que digo que se daban situaciones imperdonables y que Ortega Cano no actuó bien con Rocío Jurado que era mi madre. He vivido muchas situaciones que no deberían haberse producido nunca".

Por qué Rocío Jurado no se separó de Ortega Cano

Rocío Carrasco tiene claro que si su madre no hubiese adoptado a Gloria Camila y José Fernando "se hubiese separado hace mucho tiempo". Luego llegó la enfermedad de la cantante "y andábamos todos como pollos sin cabeza".

La madre de Rocío Flores cree firmemente que Ortega Cano "tiene un sentimiento de inferioridad e inseguridad. Él tenía que haberse mentalizado que de todo lo que él sentía no era culpable Rocío Jurado. Había lucha de ego de él para con ella".

Y afirma que a su madre le faltó un sueño por cumplir: "Le hubiera encantado encontrar a alguien con quien poder envejecer y poder compartir los mucho y lo poco que le quedase de vida. Creo que le faltó eso".

