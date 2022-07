Nagore Robles está exprimiendo al máximo sus vacaciones de verano soltera. La colaboradora de televisión y presentadora se ha tomado un más que merecido descanso y ha elegido la isla de Formentera para este tiempo de relax y desconexión. La vasca, a la que conocimos gracias a su participación en 'Gran Hermano', está pasando su primer verano sin Sandra Barneda, después de haber protagonizado una de las rupturas más impactantes de famosos de este 2022.

Juntas formaban una de las parejas más estables del panorama nacional. Fue DIEZ MINUTOS quien ofreció las primeras imágenes que confirmaban el noviazgo de Nagore Robles y Sandra Barneda cuando se convirtieron en la pareja del verano.

Después de unas cuantas idas y venidas, el pasado mes de febrero emitían un comunicado conjunto en el que anunciaban que se separaban y que cada una seguiría su camino por separado pero profesando siempre amor y respeto mutuo.

Una nueva etapa en la vida de la vasca que está llevando de la mejor manera posible, pero que al parecer aún le cuesta digerir su vida sin Sandra Barneda con la que ha mantenido una relación de más de seis años y con la que solía disfrutar de sus vacaciones.

Con un favorecedor bikini morado la vimos en la playa, después de haber pasado horas navegando en una embarcación con un grupo de amigas y junto a su 'Amatxu'-madre de manera cariñosa en Euskera-.

Juntas arribaban en Formentera en zodiac. Nagore presumió de cuerpazo y abdominales con un favorecedor bikini de H&M 'glitter' máxima tendencia. La colaboradora de televisión está exprimiendo al máximo su verano soltera. Tras llegar a tierra firme decidió cambiarse de bikini en mitad de la playa. Parece que durante el tiempo que estuvo disfrutando del mar no le dio tiempo a cambiar de look y decidió hacerlo sin importarle las miradas ajenas.

A pesar de toda la situación por la que pasa, se mantiene muy activa en redes sociales, donde ha querido manifestar cómo se encuentra en este verano en el que se está divirtiendo con amigas y con su familia pero sin pareja.

"Aviso spoiler 🚨 NAGORE EN MODO INTENSO: Este comienzo de verano está siendo una montaña rusa, pero estoy disfrutando tanto de las subidas como de las bajadas. Estoy muy conectada conmigo, con mis cambios de humor, mi energía, mis debilidades y fortalezas. Trato de no juzgarme y repetirme: “Bastante haces con lo que puedes”. Respiro, pienso y encajo, para después seguir avanzando. Soy consciente de que estoy sanando heridas, unas intencionadamente y otras, de forma involuntaria. Sigo pensando que el mar y las lagrimas, son la mejor forma de curación. Así que este verano, estoy segura de que será toda una aventura, que traerá grandes experiencias y lecciones en esta nueva etapa.

Sigue nadando…"



