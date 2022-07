Santiago Segura ha presentado su nueva película 'Padre no hay más que uno 3' junto al elenco de actores que participan en una nueva saga de esta taquillera película del director. A las estrellas que participan en la película como Loles León y Toni Acosta se suma Omar Montes. El de 'Pan Bendito' ha hecho un cameo en el filme. Santiago Segura se ha atrevido a dar su opinión sobre el ex de Isa Pantoja, con el que también coincidió en 'El Desafío' y ha hablado de cómo ha sido rodar con el joven.

"Omar Montes podría ser actor protagonista si quiera, tiene gracia natural impresionante. Es un tío super simpático", ha asegurado el director.

Santiago asegura que está muy contento de cómo le ha quedado la tercera entrega de esta película que tantos éxitos ha cosechado entre los más pequeños- y no tanto- al sentirse reflejados en las tramas que presenta Segura en la película. Santiago asegura que 'Padre no hay más que uno 3' está siendo todo un éxito, aunque está algo nervioso y quiere ver pronto las opiniones del resto de las personas y del público en general.

El director también se siento muy orgulloso de haber podido lograr hacer una película apta para todos los públicos y que haga reír a mayores y pequeños. "Es una película que puede hacer reír a generaciones al mismo tiempo".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io