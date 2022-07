Ana María Aldón se ha abierto en canal. Tras varias semanas en manos de especialistas después de haber "tocado fondo", la colaboradora de 'Viva la vida' ha regresado a la televisión con una entrevista a Toñi Moreno en su programa 'Déjate querer' donde no ha dejado ninguna pregunta sin contestar. En ella ha recibido la visita de su hija, Gema Aldón, quien le ha dado todo su apoyo en estos momentos duros que está atravesando la diseñadora: "Nunca la había visto así", matizaba la joven.

Rota por completo al ver el rostro de Gema, Ana María no era capaz de articular palabra después del discurso de su hija. "Nos tienes aquí siempre a tu familia, a mi la primera. Gracias a todos los valores que me has inculcado que se los estoy inculcando a mi hija. Que se entere todo el mundo que yo amo a mi madre", aseguraba Gema haciéndola llorar aún más. "Gracias a ti por el apoyo que me das aquí y fuera, que nadie lo ve. Sé que te tengo a ti y a mi familia. Siento haberme alejado de vosotros".

Durante el encuentro, madre e hija han confesado que la relación no ha sido siempre idílica, sino que Gema recriminó en muchas ocasiones a su madre que eligiera vivir en Madrid con José Ortega y su hijo. "La decía que nos dejaba abandonados", recordaba Gema entre lágrimas mientras que Ana María confesaba que era una decisión que se reprochaba a sí misma mucho. No obstante, Gema dejaba claro que "no puedo decir una mala palabra del padre de mi hermano, solo por ser el padre de mi hermano se merece muchísimo respeto".

Pero si ha habido una pregunta dura ha sido la de Toñi Moreno al respecto de cómo se encuentra Ana María en estos momentos: "En estas semanas tan duras, ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida?". "He tocado fondo", confesaba Ana María asegurando que "ella ya está criada y sabe defenderse en la vida, pero mi niño me necesita mucho. Tiene 9 años y no se merece que su madre le abandone, tengo que seguir luchando aunque no te guste la vida que tenga. Lo que quiero es seguir viviendo y tener esas ganas de vivir".

Una confesión ante la que Toñi Moreno dejó un profundo alegato: "Tienes toda una vida por delante, amiga. Esos ojos tan limpios [los de Gema], tu niño, te tienes a ti... Así que vamos a empezar una nueva vida a partir de ahora, que este programa empezó con este sentido".

