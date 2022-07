Ana María Aldón está cansada. La mujer de José Ortega Cano se ha abierto en canal en una entrevista para 'Déjate querer' donde la diseñadora ha confesado todos los detalles sobre cómo se encuentra anímicamente, cómo está su matrimonio e, incluso, sobre la relación que tiene con Gloria Camila, un tema del que siempre ha sido muy críptica en todas sus apariciones públicas. Después de haber dejado caer en varias ocasiones que no hay una relación cordial entre ambas y confesar en 'Viva la vida' que no eran amigas, a pesar de que Gloria sí la consideraba como tal, la diseñadora ha sido muy tajante sobre cómo ve a la hija de su marido, José Ortega Cano, y las declaraciones públicas que ha hecho sobre ella: "Ella está en una televisión donde le han preguntado por mi y ha tenido que responder".

Telecinco

"Arreglar la situación con Gloria es difícil porque no todo se sabe", comenzaba diciendo Ana María, siendo muy directa y añadiendo que "es difícil por parte de las dos, no me puedo tirar el órdago aún porque no soy yo sola". "Hay cosas que no, y ya está", respondía tajante. Preguntada sobre cómo se podría resolver esta situación, Aldón confesaba resignada que "no sé qué más puedo hacer [para llegar a un punto de encuentro]. He tratado siempre de respetar a todo el mundo, de entender la situación de todos... y si conmigo no lo van a hacer, ya me encargaré yo de que se respeten".

Ante estas respuestas, Toñi Moreno fue directa para conocer el motivo que llevaba a Ana María a tener este conflicto con Gloria Camila: "¿Te ha dado tu sitio como mujer de su padre?", le preguntaba directa. Una cuestión a la que la diseñadora se negó a contestar recordando la llamada en directo de José Ortega Cano pidiendo que se dejaran de acusar entre ellas en los platós. "No te voy a responder a eso. Si mi marido ha pedido que no se hable... No hay necesidad".

Telecinco

Pero Ana María no fue la única que contestó sobre Gloria Camila. La hija de la diseñadora, Gema, aclaró que "ahora mismo no hay relación" con la hija de José Ortega Cano. "Llegamos a tener amistad pero hay ciertas cosas que pasan, actitudes que pueden molestar y que he decidido apartarme", aseguraba la joven quien destacaba que "conmigo no han tenido ninguna mala actitud porque soy de cortar de raíz pero no me gustan actitudes que tienen con mi madre, algunos gestos... hay cosas que te dicen mucho más que las palabras. No hay insultos o peleas".

Una situación que José Antonio Avilés apuntaba ese mismo día en 'Viva la vida', confesando que Gema había mandado un mensaje a Gloria durante su última intervención en 'Ya son las ocho' estallando contra ella, algo que la hija de la diseñadora confirmó en la entrevista: "le mandé un mensaje del cual no obtuve respuesta" puesto que Gloria la bloqueó. "Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran", añadía la joven quien destacaba que esta situación viene de muy atrás: "son muchas cosas".

