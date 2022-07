En la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, la mujer de Fidel Albiac se está explayando contra con su familia mediática. En este repaso que le hace a sus familiares, Rocío Carrasco aprovecha para contar cómo vivió ella y su marido muchos momentos complicados dentro de la familia. ¿Cómo era la relación de Fidel Albiac con Ortega Cano y los hermanos de su mujer? La hija de Rocío Jurado se sinceraba.

En uno de los capítulos, la madre de Rocío Flores cuenta el momento en el que Gloria Camila y José Fernando fueron adoptados: "A mí se me caía la baba con ellos dos. Además, de pequeños eran bellos, siguen siendo bellos pero cuando tú ves a dos niños tan enanos con esa alegría con la que llegaron…"contaba.



Con estas dulces palabras, Rocío Carrasco dejaba claro en el capítulo que tanto ella como Fidel Albiac estaban encantados con la llegada de los niños. De hecho, la hija de Rocío Jurado siempre ha resaltado la buena sintonía que tenía su marido con los hijos de esta y con sus hermanos.

Fidel Albiac es el gran apoyo de su mujer. Siempre se mantiene en un segundo plano pero, a veces, se deja ver delante de las cámaras. La pasada semana el sevillano se dejó ver en 'Sálvame' para conocer a los aspirantes a Mr. Gay 2022. Albiac se encontraba por las inmediaciones de 'Mediaset' para acompañar a su mujer en la gran final del 'Sálvame Mediafest' y parecía estar disfrutando con los nuevos proyectos de esta.

