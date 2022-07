A las puertas de la final, Nacho Palau está más sincero que nunca. En el puente en donde los concursantes se abren en canal con Lara Álvarez, el ex de Miguel Bosé confesaba estar enamorado de nuevo y daba el nombre de su pareja. El hombre que le ha robado el corazón desde hace dos años se llama Cristian y en EXCLUSIVA en Diez Minutos te contamos todos los detalles. Cristian es un chileno de 52 años al que Nacho ya conocía desde hace tiempo, y es que el que ahora es novio de Nacho trabajó durante años en el sector de la música en su país, coincidiendo incluso en una productora con Miguel Bosé.

En el última hora, Nacho Palau mantenía una conversación con Marta Peñate y le contaba lo liberado que se siente tras haber dicho el nombre de su nuevo novio. ¿Cómo le habrá sentado la conversación al cantante? Peñate se lo preguntaba y Palau cree que no muy bien. "¿Tú crees que se pondrá celoso?, decía Marta mientras sin, a penas pensárselo, el concursante contestaba: "Sí".

"Lo que hemos querido todo el programa, que era que Nacho se sincerara sobre su relación y su vida con Miguel Bosé, ahora lo hace justo la semana que está nominado", le reprochaba Lydia Lozano en plató mientras que su defensor, su sobrino, le defendía: "Nacho ha hablado sobre Miguel cuando ha tenido que hablar y cuando no, no. No tiene nada que ver con que esté nominado".

"Es un tío que me ha sabido llevar que ha aguantado mucho y al que aprovecho a darle su sitio y a decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y mi familia y sin él esto no hubiese sucedido. Lo adoro, lo quiero muchísimo y espero durar muchas años más con él si puede ser", se sinceraba el superviviente.

