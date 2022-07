Omar Sánchez y Anabel Pantoja han protagonizado un doloroso reencuentro en el programa 'Déjate querer'. Ante la atenta mirada y los guiños de Toñi Moreno, el todavía matrimonio se volvía a ver después de los tres meses de Anabel en Honduras, donde ha conocido a Yulen, con quien ha empezado una nueva relación. Un reencuentro que les dolió a ellos y también a sus respectivas parejas. Y es que, aunque Omar aseguró que no tenía novia, sí que está conociendo a una persona cuyo nombre salió a relucir durante la entrevista y que ya ha reaccionado a las palabras del canario: Raquel Lozano.

Durante la entrevista, Omar dejó claro que él no tenía novia pero que sí estaba conociendo gente. En concreto, Toñi Moreno lanzó el nombre de la ex 'Gran Hermana' tras lo que 'El Negro' matizó que "es una buena amiga igual que otras. Muy guapa, hay que decirlo, pero no solo guapa por fuera, sino que tiene buen corazón".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No sabemos si ha sido este comentario o el hecho de que Omar albergara esperanzas de que Anabel le pidiera volver con él durante el programa -algo que confesó él mismo a su todavía mujer en el plató-, lo que ha hecho estallar a Raquel Lozano. Pero lo cierto es que la joven ha utilizado las redes sociales para ser tajante en su mensaje contra 'El Negro': "En mi vida voy a volver a permitir que me hagan sentir que un día soy todo y que al otro día no soy nada".

Instagram

El mensaje ha causado mucho revuelo en las redes, tanto, que la ex concursante de 'GH' ha decidido borrarlo de su perfil, confirmando que se trataba de un dardo envenenado dirigido al que considera ¿su ligue? En su lugar, ha publicado un corazón naranja latiendo sobre un fondo negro. Y es que en las últimas semanas se les ha visto juntos disfrutando con los amigos de las playas y las piscinas de Gran Canaria.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io