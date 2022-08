A pesar de que Omar Sánchez se encuentra bastante indispuesto tras la entrevista en 'Déjate querer' en dónde se reencontró con Anabel Pantoja, ha tenido fuerzas para escribir un mensaje en sus redes como pulla a su ex. Donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que tras la entrevista en el programa de Toñi Moreno, el canario y la sevillana están algo liados con sus sentimientos. Este lunes, Anabel Pantoja y su nuevo chico Yulen Pereira se iban de compras antes de decirse "hasta luego" por las vacaciones que van a vivir por separado. En concreto, la sobrina de Isabel Pantoja, a parte de comprarse ropa para ella, también le quiso hacer un lujoso regalo a su novio: unas zapatillas de la marca Balenciaga. Este gesto parece haberle molestado mucho al ex concursante de 'Supervivientes 2021', ya que por sus redes sociales dejaba escrito un 'stories' algo desconcertante.

"Dedicar tiempo y amor... Eso sí que es un regalo bonito", eran las palabras exactas de Omar en sus redes. Por las pocas horas que han pasado, se podría deducir que es un dardo envenenado a su ex, por lo que aún seguiría sintiendo cosas por ella. Este zasca supondría un nuevo frente abierto ahora que ya se había solucionado todo entre la ex pareja gracias al programa 'Déjate querer'.

De momento Anabel Pantoja ha decidido dedicar todos sus 'stories' de Instagram a lo que más le gusta. Estar con los suyos comiendo todo lo que no ha podido mientras estaba en el concurso. La joven se encuentra en Sevilla visitando a sus padres y también se pasará por Cantora por el cumpleaños de su tía Isabel Pantoja.

