Si algo sabemos sobre Steisy es que pelos en la lengua no tiene ninguno, y vergüenza, a estas alturas de la vida, le queda bien poca, y por eso uno de sus temas favoritos de los que hablar es el sexo y sus experiencias sexuales más enriquecedoras y bizarras. Lejos de ser para ella un tema tabú, disfruta compartiendo todo lo que sabe y todo lo que ha hecho en el sexo, y aunque ahora es una mujer prácticamente casada con su chico, Pablo Pisa, y ya no lo hace, está claro que la ex superviviente echa mucho de menos sus 'años mozos' en los que estaba soltera y hacía lo que quería con quien le daba la gana. Porque como ella misma ha confesado en su canal de mtmad, "porque para estar criticando, mejor estar hablando de estas cosas".



Steisy no se ha cortado al hablar de cómo se organizan, por ejemplo, los encuentros con parejas liberales: "Hay millones de cosas. Para empezar, hay páginas en las que tú te apuntas, aunque no tienes por qué enseñar la cara. Pones los datos y habrá parejas que te vayan contactando". Además, ha revelado cómo se hacía llamar en ese tipo de webs cuando las usaba: "Rubí dorado", ha dicho con mucho humor. Conoce mucho mejor a Steisy descubriendo el problema mental que padece y cómo convive con él.

También ha confesado que hay fiestas privadas de lujo "en las que pagas 200 ó 300 euros" para poder asistir. Allí te disfrazas como en un baile de máscaras, abren las puertas y empiezas a conocer gente". "Entran los hombres y las mujeres por separado, y allí hasta que encuentras a tu pareja, pues vas conociendo", ha desvelado.

Por supuesto, tampoco se ha dejado en el tintero los fetiches de algunos millonarios, que ponen su casa, "contratan a dos o tres modelos o actores porno para que estén por allí desnudos" como reclamo para que vaya gente "a folletear". "Les gusta mirar", ha dicho Steisy sobre este tipo de anfitriones, que también pueden cobrar entrada, aunque si la cara y el físico ayudan, puedes incluso entrar gratis. Esta práctica, que confiesa que antes de la pandemia era habitual en Madrid, también ha advertido que es ilegal: "Alguna vez ha ido la Policía y les ha cerrado el chiringuito".

Además, también existen los hoteles que se ponen a disposición de este tipo de fiestas: "Cierran el hotel para estas personas liberales y allí estás tú [...] dándote un paseo por los pasillos y te encuentras con todas las puertas de las habitaciones abiertas". Allí, según ha confesado, "te encuentras con personas que sólo les gusta mirar, que les gusta hacerte cosas, otras que sólo quieren que se las hagas, otras que te quieren grabar y te graban -de cuello para abajo- si les das permiso", aunque hay de todo: "Hay habitaciones más sado, más románticas, más oscuras... es una aventura sexual y te lo pasas que te cagas, aunque vale un pastizal estar tres días en ese hotel", ha avisado a los posibles interesados.

Las únicas condiciones de Steisy en sus fiestas sexuales

Steisy es muy liberal, pero siempre una tiene límites: lo primero, es siempre conocer a la pareja en persona primero para saber si hay 'feeling', que además todos respeten las condiciones de todos ("hay personas que no quieren que les beses, que no te quedes a dormir, que no les abraces o les hagas determinadas cosas"), que se respete también el 'no es no' en cualquier momento de la orgía si en un momento dado alguien no quiere continuar y, sobre todo, usar protección: "El que no lo quiera utilizar, allá ellos... pero es una ruleta de la suerte. Yo nunca me acostaría con nadie que no quisiera usar preservativo. Puede que no te pase nada o puede que te pase algo y te arrepientas toda tu vida".

