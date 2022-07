La recuperación de Belén Esteban está siendo bastante lenta pero es verdad que la colaboradora se encuentran mucho mejor. Tanto es así que acudía junto a su marido y su hija al gran espectáculo de Rosalía que se ubica en estos momentos en la capital. Belén Esteban reaparecía tras semanas de baja con muletas, una bota y bastante animada, y es que es la fan número uno de la artista. Ha sido mucho el apoyo que ha recibido la de Paracuellos mientras se encontraba recluida en casa pero hay alguien que se ha despistado un poco de la situación.

Joaquín Prat se confesaba en 'El programa del Verano' sobre su relación con la colaboradora y lo mal que se siente por no haberle escrito en ningún momento para preguntarle por su recuperación. "Te pido mil disculpas Belén, porque no me he preocupado nada de ti ni una sola vez desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacer públicas mis disculpas. Es verdad que Belén y yo no somos amigos, no somos íntimos", reconocía el presentador también aclarando que, aún así, ha estado feo el hecho. "Sí le tengo un cariño especial y no te he llamado ni una sola vez. Te pido perdón, espero verte pronto por aquí y nos alegramos de que poco a poco vayas recuperando la normalidad".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Joaquín Prat está teniendo unos días de bastante jaleo. Sin apenas aviso, el presentador cambiaba de trabajo despidiendo su programa de 'Cuatro al día' por coger los mandos de 'Ya es mediodía'. Quizás con este "traqueteo" Prat se le han pasado varias cosas por estar centrado en el trabajo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io