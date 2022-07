Tan solo unos minutos después de que 'Atresmedia TV' comunicase el fichaje de Sonsoles Ónega para la cadena, 'Mediaset' anunciaba quién sustituirá a la presentadora en 'Ya es mediodía'. "Como parte del diseño de contenidos para la próxima temporada, Mediaset España ha decidido encargar a Joaquín Prat el relanzamiento de la sobremesa de Telecinco a partir del próximo otoño. Desde la finalización del periodo de vacaciones, el conductor se hará cargo de “Ya es mediodía”, para reforzar la última etapa de las mañanas una vez que finaliza “El programa de Ana Rosa”", comienza el comunicado de la cadena.

El pasado 8 de junio, el presentador renovó su contrato de larga duración con 'Mediaset'. A parte de llevar los mandos del programa que deja Sonsoles Ónega, la mano derecha de Ana Rosa Quintana seguirá también presentado 'Cuatro al día', algo que lleva haciendo desde finales del año 2019.

El de Dinamarca se ha convertido en parte fundamental de 'El Programa de Ana Rosa' y en la reciente fiesta de la productora 'Unicorn Content', se pudo ver al presentador muy pendiente de Ana Rosa Quintana, a quien ha echado muchísimo de menos esta temporada al frente de su programa. Un encuentro muy especial que Ana Terradillos y Patricia Pardo quisieron recordar desvelando algunos detalles que no se vieron de esta cita tan esperada en la que se vivieron momentos de lo más emotivos. "Fue un claro ejemplo para todos. Nos contagió sus ganas, su energía y su espíritu positivo", contaba la novia de Christian Gálvez.



