¡Bombazo del verano! El actor Mario Casas tiene una nueva ilusión con la que, seguramente, vaya a pasar un verano increíblemente romántico y a la vez divertido. El conocidísimo actor estaría empezando una relación muy bonita con una colega de profesión. En concreto nos referimos a la actriz Aura Garrido que compartió con él escena en la serie 'El inocente' y en la película 'El Bar', dirigida esta última por Álex de la Iglesia. Parece que el roce hace el cariño y en muchos trabajos pasan este tipo de situaciones, ya que son muchas las horas que compartes con la otra persona. Esto es lo que les habría pasado a los actores, que se les ve de lo más enamorados.

Marios Casas y Aura Garrido han sido fotografiados protagonizando un beso de película, y no estaban rodando ninguna escena, sino que se trataba de un beso de verdad. La revista ¡Hola! ha sido la que se ha hecho eco de este buena noticia y todos nos alegramos mucho, ya que una nueva ilusión, y más en estas fechas, es algo mágico que todos deberíamos experimentar.

Según este medio, los dos enamorados se lo pasaron en grande en las fiestas de la localidad madrileña de Torrelodones, celebradas el pasado fin de semana, y durmieron en casa de él. Las instantáneas que ya corren como la pólvora por las redes sociales retratan a la pareja sorpresa del verano despidiéndose en la puerta del domicilio y, ¡no pueden estar más monos!

Al actor se le ha conocido distintas parejas entre las cuales muchas son rostros muy conocidos. Blanca Suárez o modelos como Desiré Cordero han estado saliendo con Casas, y aunque la cosa terminase, parece que todos guardan buen recuerdo de sus romances. No es la primera vez que vemos a la nueva pareja junta. Aura y Mario ya disfrutaron de otra multitudinaria cita a principios de este mes de julio, acudiendo juntos al festival de música Mad Cool.

