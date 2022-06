Blanca Suárez y Javier Rey presumen de amor en un concierto. Felices, cómplices y muy, muy cariñosos, hace unos días la pareja se acercó al parque Tierno Galván de Madrid para disfrutar del recital de 'Love of Lesbian', uno de sus grupos favoritos. La pareja, que no es muy dada a muestras de cariño en público, en esta ocasión se mostró de lo más natural, quizás por el efecto del concierto del grupo e intercambió miradas y gestos de cariño. Desde el pasado mes de mayo, cuando presenciaron el torneo de tenis Mutua Open Madrid, nos les habíamos visto juntos. Pero en esta ocasión fue diferente. Javier saltó, cantó y bailó ante la atenta mirada de su chica, que lo grababa todo con su móvil. Y después él la abrazó cariñosamente por la espalda mientras observaban el espectáculo. Son felices mostrando su amor en público. Las actrices españolas más guapas: descubre quiénes son.

Fue DIEZ MINUTOS quien descubrió EN EXCLUSIVA la historia de amor entre Blanca Suárez y Javier Rey. Fue en enero de 2020 cuando nuestra revista publicaba las primeras fotos de la pareja que se había enamorado durante el rodaje de la película 'El verano que vivimos' que luego presentaron en San Sebastián. Él acababa de romper con la madre de su hijo, la actriz Iris Díaz. Y Blanca había puesto punto final a su historia de amor con Mario Casas. La pareja comparte chalet en la urbanización Parque del Berro de Madrid.

Gtres

En un momento del concierto de 'Love of Lesbian', Javier Rey abrazó cariñosamente a Blanca Suárez por la espalda mientras continuaban viendo el espectáculo. Su relación está muy afianzada y, aunque siempre discretos, la actriz ha hablado, en alguna ocasión, de su relación de pareja.

Gtres

