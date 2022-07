Paz Padilla está viviendo unos meses llenos de emociones. Tras conocerse su abrupto despido de 'Telecinco', comenzó una nueva aventura en el teatro con su obra 'El humor de mi vida'. Un trabajo al que se une el proyecto que tiene en común con su hija, su tienda llamada 'No ni ná'. Sin embargo, tras un tiempo alejada de la televisión salía a la luz que la humorista había retomado de nuevo su contrato con 'Mediaset'. Una gran noticia con la que se confirmaba su vuelta a la pequeña pantalla.

Sin embargo, el último comunicado de la cadena ha hecho saltar todas las alarmas sobre su futuro profesional. La nueva temporada de 'La que se avecina' está a punto de estrenarse y son muchos los actores y actrices que se han embarcado en esta aventura, en la que podremos ver nuevos rostros. Sin embargo, también ha llamado la atención la ausencia de algunos de sus protagonistas, entre ellos Paz Padilla.

Telecinco

La presentadora ha estado durante mucho tiempo formando parte de este elenco interpretando a 'la Chusa', un personaje muy querido entre los fans de la serie. Sin embargo, su ausencia en la foto de presentación de la nueva temporada ha hecho saltar todas las alarmas sobre su continuidad, ¿dejará de salir Paz Padilla en 'La que se avecina'? De momento, ella no se ha pronunciado sobre estos rumores, aunque todo parece indicar que podría ser una de las actrices que se han quedado fuera de esta nueva temporada que está a punto de comenzar.

Una noticia que, de confirmarse, sería un duro golpe. Por ahora, la humorista está centrada en disfrutar de su verano junto a su nuevo amor, del que hace poco salió a la luz su identidad. Una persona con la que parece estar muy feliz después del duro momento que vivió tras el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal.

