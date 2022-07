Violeta Mangriñán ha recibido un contratiempo familiar horas antes de ser mamá por primera vez. La influencier y su chico, Fabio Colloricchio, cuentan las horas para el nacimiento de su hija, Gala. La colaboradora televisiva y el cantante están súper emocionados y desde el momento en el que anunciaron que estaban esperando su primer hijo, han hecho partícipes de su feliz espera a su legión de seguidores, compartiendo momentos felices, como el 'baby-shower' que organizaron para la pequeña. Y también han contado otros capítulos de su embarazo no tan bonitos, como los problemas que Violeta ha tenido durante la gestación o el imprevisto familiar que les tiene muy tristes.

La familia de Fabio reside en Italia y la madre del cantante pensaba viajar a Madrid estos días para estar en España cuando su nieta naciese pero no va poder ser. Tal y como anunciaba la influencier en un Stories de Instagram: "Estamos muy tristes desde ayer, aunque no hemos hablado del tema por aquí. La mamá de Fabio venía este miércoles y se quedaba hasta mediados de agosto. Como sabéis, este sábado 30 además es su cumpleaños, es una Leo como Gala y quién sabe si su nieta nacerá ese mismo día… (aunque pinta que viene antes)".

Stories

Y explicaba el motivo: "El caso es que el marido de la mamá de Fabio ha dado positivo en Covid-19. Ella ha dado negativo, él es asintomático… pero por precaución deberá esperar una semana en poder venir. Ayer nos llamó ella y no podía parar de llorar y estamos muy tristes con eso, pero estamos seguros de que todo irá bien y que podría venir en pocos días. Te amamos", sentenciaba Violeta. Unas palabras que Alicia Quintana, madre de Fabio, le ha agradecido compartiendo su post en sus redes.

Violeta también espera la llegada a Madrid de su madre y su hermana, Lili. Esta última será la madrina de Gala (y Omar Montes el padrino). La influencer ya ha revelado que solo su madre y Fabio estarán junto a ella en el hospital, mientras que su hermana también tendrá un papel muy importante: ser quedará al cuidado de Canela, la perrita de raza pomerania que tiene desde febrero de 2020.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io