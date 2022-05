Violeta Mangriñán se ha unido al fenómeno que ha conquistado a otras celebrities como Carla Barber y ha anunciado que va a preparar una gran 'baby shower' para celebrar la llegada de su hija Gala. La 'influencer' ha comunicado que ya tiene casi todo listo para este gran día y no ha dudado en desvelar algunos detalles a través de sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de este gran día, como ya hizo en su cumpleaños, donde también celebró una 'gender reveal'.

"La baby shower será en la terreta (mi tierra) concretamente en 'El Celler de la Ibola", ha comenzado explicando dejando claro que para ella este es un lugar muy especial. "Es la bodega de mi prima hermana Ainhoa y su pareja. Un sitio acogedor donde se hacen catas de vino y picoteo cada semana, pero que ese día estará reservada únicamente para mis amigos y familiares", ha indicado. Descubre cuatro posturas para dormir bien durante el embarazo.

Instagram

La 'influencer' ha desvelado que este lugar se encuentra en Aín, un pueblo muy especial para ella, ya que es donde veranea su madre y su familia materna. "Haré una merienda/cena con vinito para los invitados. Es un pueblo de montaña con mucho encanto en el interior de Casellón y la sierra Espadán, Estoy muy contenta", ha reconocido dejando ver lo especial que es para ella poder celebrarlo en este lugar.

En cuanto a la fecha, Violeta Mangriñán no ha querido desvelar el día exacto, aunque ha dado una pista con la que cree que todos los que le siguen desde siempre podrán conseguir adivinarla. "Será en unas semanas, un mes aproximadamente. La idea de la fecha fue cosa de mi madre porque gracias a ella siempre hemos celebrado esa fecha mi hermana y yo desde pequeñas, si conocéis a mi madre ya un poco, por lo que os cuento por aquí, sabréis la fecha sin que yo os la diga, porque no la voy a decir".

Instagram

Por ahora, parece que uno de los últimos detalles que le queda por organizar es el 'look' que llevará, un tema para el que ha pedido ayuda a sus seguidores. La joven ha preguntado qué es lo que se pone una mujer para una 'baby shower' a mediados de junio y con "super tripón", y es que parece que ella está dudando entre dos estilos. "He pensado en un vestido no muy arreglado pero tampoco playero. El típico arregladita pero no mucho, o un top y falda".

Instagram

De esta forma, Violeta Mangriñán, que hace unos días volvía a preocupar a sus seguidores con su problema de salud en el embarazo, celebrará por lo alto la inminente llegada de su hija Gala, como ya hicieron otras famosas como Paula Echevarría. Sin duda, un momento muy especial para el que es muy importante estar preparada y conocer a la perfección los síntomas del parto, para no tener falsas alarmas y saber que el bebé está llegando.

