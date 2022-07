Christian Gálvez está viviendo un gran momento tanto personal como profesional. Esta noche el presentador estrena nuevo programa en 'Telecinco', llamado 'Esta noche gano yo'. Un nuevo proyecto que ha presentado de una forma muy especial, ya que para hablar de él ha acudido a 'El Programa del Verano, donde ha coincidido con su pareja, Patricia Pardo. Sin duda, un momento muy especial que se produce después de que diesen a conocer su lugar secreto.

La presentadora ha vivido un momento 'tierra trágame' y es que desde un primer momento sus compañeros no han dudado en hacer numerosas bromas con esta gran coincidencia. De hecho, no han dudado en sentar a ambos juntos. "Cómo sois eh. No hace falta decir nada porque una imagen vale más que mil palabras", ha indicado Joaquín Prat al ver a su compañera sentada junto a su pareja.

Lo cierto es que tanto Christian Gálvez como Patricia Pardo se han mostrado un tanto nerviosos por esta situación. "Si te dijese que vengo ahora de regar las plantas...", ha bromeado el presentador después de que esta mañana Joaquín Prat hiciese un comentario a su compañera sobre si tenía quien las regase, un gesto con el que ha intentando quitar tensión al momento. Un plató en el que también se encontraba Carolina Cerezuela, la otra presentadora del programa 'Esta noche gano yo', con quien la gallega ha querido disculparse. "Normalmente somos buenos anfitriones pero hoy no es el día", le ha explicado.

Al ver cómo Patricia Pardo era la única que no hacía ninguna pregunta sobre el programa que se estrenará esta noche, sus compañeros no han dudado en animarle a hablar. "Es que yo ya me lo sé todo, para qué voy a engañar a la audiencia... no tengo ninguna pregunta", ha reconocido dejando claro que su chico ya le ha informado de todo. Un momento en el que han aprovechado para preguntarle con qué equipo iba.

"Voy de azul, así que creo que con eso lo digo todo", ha respondido ella, y es que Christian Gálvez será el líder del equipo que lleve ese color. "Además, el azul es mi color favorito", ha recalcado el presentador que no podía evitar mirar a su chica mostrando la gran complicidad que existe entre ellos. Sin duda, un momento incómodo para ambos, y es que es la primera vez que coinciden en un plató de televisión desde que se dio a conocer su relación.

