Christian Gálvez y Patricia Pardo nos descubren su lugar secreto

Su lugar favorito con Patricia Pardo View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) El presentador, que hace tan solo unos día se deshacía del último recuerdo que lo unía a Almudena Cid, se ha vuelto a poner romántico en redes sociales subiendo una foto en la que habla de su lugar favorito del planeta. "Pasiño a Pasiño paise o camiño", ha escrito junto a la fotigrafía que parece ser un mensaje para Patricia Pardo pues es la frase que siempre utiliza para hablar de ella. A lo que la presentadora ha contestado: "📌❤️🙌".

Belén comienza a hacer vida social View this post on Instagram A post shared by Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) Belén Esteban comienza poco a poco a remontar tras su terrible caída y sus posteriores operaciones. Después de sentarse en el 'Deluxe' este viernes y contar cómo ha llevado su baja, la colaboradora de televisión comienza poco a poco a remontar y está recuperando su vida social.

Noelia López, imparable View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo andaluza este año no tendría muchas vacaciones de verano porque está trabajando, eso sí en la playa y con unas increíbles vistas.

Omar Sánchez y su indirecta a Anabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by Omar Sánchez (@omar_sancheze33) "Gracias @alqueriadevilches por una semana de desconexión, no he podido tener mejor trato…y por supuesto Valencia y su gente, nos vemos pronto 🙏", ha escrito Omar lanzando una indirecta a su ex.

Amelia Bono no quiere que se acaben sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La influencer ha compartido una fotografía de sus idílicas vacaciones en Ibiza donde está disfrutando.

