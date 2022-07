La final de 'Supervivientes 2022' ya está aquí y no puede ser más emocionante. Tras tres meses en Honduras pasando penurias, Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Marta Peñate y Nacho Palau se juegan el último paso para convertirse en el ganador de esta edición. Este jueves 28 de julio sabremos quién le "quitará" el puesto a Olga Moreno y disfrutará del título de ganador, pero antes es importante la llegada a España. Los concursantes están aislados, como es normal, para que no obtengan ningún tipo de información del exterior, pero la que sí ha podido aterrizar de manera normal ha sido un gran pilar del concurso: Lara Álvarez.

La presentadora llegaba a su casa y no podía tener mejor recibimiento. La asturiana colgaba en sus redes sociales un emotivo vídeo en dónde se puede apreciar como sus grandes amigos peludos, Lúa y Noah la reciben a 'lametazos'. Lara Álvarez es una apasionada de los animales y sus perros son una auténtica debilidad para ella y siempre lo ha demostrado.

Para Lara, sus perros son lo más importantes y después de tres meses, eran muchas las ganas que tenían de jugar con ellos. En sus redes sociales, la presentadora siempre ha compartido sus mejores momentos con sus 'amiguitos', de hecho hace bastante poco tiempo, Choco, su labrador chocolate, se iba al cielo de los perros dejando a la asturiana muy apenada: "Amor eterno", escribía Lara Álvarez recordando a su amigo del alma. Lúa y Noah no reemplazan la figura de Choco pero sí que son el motivo de que Lara vuelva a sonreír.

