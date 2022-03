De lo que no se puede quejar es del amor de sus compañeros y amigos de profesiones: decenas de famosos, muchos de ellos exconcursantes de 'Supervivientes', han querido mandarle mucho ánimo a través de los comentarios.: "Ten claro que ha disfrutado de vuestro cariño toda su vida", le animaba Albert Barranco ; "Lo siento muchísimo Lara, ánimo", le escribía Alexia Rivas , a la que se unía Sandra Barneda enviándole "un abrazo enorme". "Un abrazo lleno de fuerza preciosa. No podía haber vivido mejor vida ❤️", apuntaba la cantante Lorena Gómez , mientras Sofía Suescun le comentaba muy dolida, ya que ella conoce la sensación de Lara, ya que tiene varias mascotas: "Ayyy, me recuerda tanto a mi Yako. Ánimo preciosa, no estamos preparados para ese momento".

Hasta siempre, Choco View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La presentadora Lara Álvarez acaba de sufrir una dura pérdida: su perro Choco acaba de fallecer. A punto de cumplir 12 años, su mascota no ha podido llegar a celebrar su cumpleaños. Tan dura ha sido la pérdida, que aunque el perro falleció el pasado 26 de marzo, no ha sido hasta unos días después cuando Lara ha podido hacerlo público a través de su Instagram. Lara, además, ha recibido mucho amor a través de los comentarios por parte de muchos personajes conocidos: "Ten claro que ha disfrutado de vuestro cariño toda su vida", le animaba Albert Barranco; "Lo siento muchísimo Lara, ánimo", le escribía Alexia Rivas, a la que se unía Sandra Barneda enviándole "un abrazo enorme", entre otros famosos.



Chiara Ferragni, luchando junto a Fedez View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Hace sólo unos días que el rapero italiano Fedez desvelaba la grave enfermedad que le mantiene en el hospital. Poco a poco se está recuperando, y seguro que en ello está jugando un papel muy importante el apoyo de Chiara. De hecho, ha querido mostrarle todo su amor publicando unas de sus fotografías más románticas.

Kiko Rivera te invita a su aniversario View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ, e hijo de Isabel Pantoja, está de celebración: hace ya 10 años que decidió dedicarse a la música, y ahora quiere celebrar este aniversario por todo lo alto, con un fiestón en Sevilla para el que ya se pueden comprar entradas. Junto a él, otros artistas de la talla de La Húngara, Juan Peña, Manuel Cortés o Rasel, entre muchos otros. ¿La fecha? El próximo 28 de abril a partir de las 18:00.

Rodri Fuertes celebra la recuperación de su madre Rodri Fuertes Instagram Hace sólo unas semanas, la tristeza inundaba a la familia de Rodri Fuertes al desvelar que su madre, Rosa Puch, tenía cáncer. Ahora, poco a poco, parece que todo se va colocando en su sitio y la vida les sonríe: tal y como ha anunciado el influencer en su Instagram, la mujer ya ha terminado sus sesiones de radioterapia. ¡Ánimo!

Sandra Pica vuelve a mudarse Sandra Pica Instagram La influencer está que no para, precisamente en un momento en el que necesita bajar los niveles de estrés: le acaban de diagnosticar colon irritable, y tal y como le ha dicho el médico, los nervios no le vienen nada bien. Pero eso no le ha frenado para meterse en una mudanza ¡por cuarta vez! Desde que le han 'regalado' su nuevo piso, no para de hacer cambios y reformas... y claro, eso se traduce en que a veces no puede vivir en él...

Paula Echevarría posa en sujetador View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) No muchas mujeres se atreven a mostrar sus curvas rozando los 45 años, pero Paula Echevarría no tiene ningún problema: así de guapa la vemos con un sostén amarillo en su cuenta de Instagram. Si es que para lucir cuerpazo no hay edad...

Jesús Sánchez, independiente pero no mucho Jesús Sánchez Instagram Así lo dice él mismo: el ex concursante de 'La isla de las tentaciones', y novio de Marina García, tiene 26 años, pero confiesa que su madre ¡le sigue lavando la ropa! ¿Su excusa? "Si lo hago yo, puedo transformar una L en una XS en cuestión de segundos". Claro, claro... ¿no será que sabe hacerse el torpe muy bien para que otro le lave la ropa...?

Alejandro Nieto: su experiencia paranormal Alejandro Nieto Instagram El Míster y ex gran hermano VIP ha vuelto a la palestra gracias a la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones', y sus seguidores han crecido tanto que quieren saber un montón de cosas sobre él. De hecho, en una de las preguntas que le hicieron a través de Instagram, le preguntaron por si había vivido una experiencia paranormal... y leyendo lo que vivió en sus propias carnes nos da hasta miedito...

