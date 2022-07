Anabel Pantoja se ha quedado a las puertas de la final de 'Supervivientes'. La colaboradora ha reconocido que ahora está deseando poder volver a España para reencontrarse con Yulen Pereira, con su familia y con sus amigos. Sin embargo, antes de esto ha tenido la oportunidad de verse en un espejo tras los 90 días que ha estado concursando. Un momento que le ha dejado completamente impactada al descubrir que el peso que ha perdido: ¡13 kilos!

Sin duda, un gran cambio físico que se ha hecho más que evidente cuando se ha reencontrado con su maleta y ha intentado probarse la ropa con la que viajó a Honduras. "¡Son enormes! Talla 40", ha explicado mientras mostraba lo mucho que le sobra ahora de esta prenda. Una imagen que le ha dejado completamente alucinada, y es que parece que ha perdido más de dos tallas, una noticia que le ha hecho muy feliz. "¡Lo conseguí, ya no soy tan gordita!", ha gritado mientras bailaba de la alegría.

De esta forma, parece que la sobrina de Isabel Pantoja tendrá que decir adiós a algunas de sus prendas, y es que todas le quedan grandes. "Acabo de flipar al ver la ropa que no me puedo poner... Tengo que despedirme de ella", ha reconocido. Un momento en el que también se ha emocionado al reencontrarse con objetos muy especiales para ella como la pulsera de su yaya, que no se la pudo llevar a la isla.

De momento, mientras se produce su llegada a Madrid, la colaboradora ya ha tenido la oportunidad de descubrir todo lo que ha pasado durante su ausencia, desde todo lo que ha dicho Omar Sánchez hasta lo que ha sucedido con su familia en estos meses que ha estado en Honduras. Ahora, regresa con muchas ganas de reencontrarse con Yulen y comenzar una nueva etapa en su vida.

