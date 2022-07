Tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes', Anabel Pantoja ha tenido la oportunidad de saber todo lo que ha sucedido en España durante su ausencia. La colaboradora ha tenido la oportunidad de hablar con Belén Esteban y ha descubierto todo lo que ha dicho Omar Sánchez sobre la relación que ha mantenido con Yulen Pereira en Honduras. La sobrina de Isabel Pantoja ha descubierto que su ex pareja desveló que antes de que ella comenzase el concurso estuvieron juntos, algo que ella también le reconoció a Carlos Sobera.

"Entiendo que haya aparecido, que cuente su versión de cómo se siente", ha reconocido recalcando que ella nunca quiso hacer daño a nadie y que simplemente se ha dejado llevar. Además, ha aprovechado para reconocer que existen cosas de su concurso que a ella tampoco le han gustado. "Por supuesto que me avergüenzo de muchas cosas que pienso que eran innecesarias, pero me dejé llevar y no pensé en las personas que me importan. En eso puede llevar razón pero ya está hecho y no puedo volver atrás", ha indicado.

Telecinco

La sobrina de Isabel Pantoja ha recordado que ella se separó de Omar en enero y que nunca escondió que después de ese tiempo se han estado viendo. "Me despedí en el aeropuerto con la esperanza de que todo podía volver a la normalidad y cuando llegué aquí pasó lo que tuvo que pasar", ha explicado desvelando que ella tenía en la maleta una carta de su ex pareja en la que él también le decía que no le prometía que le estuviese esperando cuando ella saliese del concurso.

La colaboradora ha querido dejar claro que no está de acuerdo con el canario cuando dice que piensa que Yulen le está utilizando. "No me he sentido utilizada por Yulen, para nada. Yo pensaba que la opinión iba a ser que yo era la que le estaba utilizando a él. Entiendo que a Omar se le pregunte. Me siento feliz, ilusionada y el tiempo lo dirá. Lo que me dé para estar a su lado lo voy a disfrutar, en el momento que no disfrute pues me pasará lo mismo", ha indicado.

Telecinco

Anabel Pantoja ha querido zanjar el asunto dejando claro que no está molesta por la entrevista que ha hecho su ex pareja ni por la reacción que ha tenido a través de sus redes sociales. "Obviamente tiene que ser doloroso. Sabía que me iba a encontrar con esto. Sabía que ocurriría, está en su derecho, lo respeto, lo respetaré y siempre le voy a desear lo mejor. No quiero ni que le roce el aire porque he estado cuatro años con él, al igual que me pasa con todas las personas a las que quiero". Una reflexión que ha finalizado pidiéndole perdón. "Si considera que le he faltado el respeto le pido disculpas, no ha sido mi intención. Los 4 años y medio a su lado han sido estupendos y maravillosos y me quedo con eso", ha zanjado.

