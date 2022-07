Han pasado tres meses desde que Anabel Pantoja saltó del helicóptero para disfrutar de su aventura en Honduras. La sobrina de Isabel Pantoja dejaba así una vida patas arriba en España para aislarse de todos los frentes que mantenía abiertos durante el tiempo que durara su andadura en 'Supervivientes' la cual casi ha llegado a los 100 días: un matrimonio en stand by, un padre en el hospital y una tía a punto de ir a la cárcel por sus nuevas deudas con Hacienda. Ahora, antes de poner rumbo a España, Anabel ha conocido en qué punto se encuentra todo esto así como las reacciones a su relación con Yulen Pereira, algo que no le ha gustado mucho.

Si bien durante el concurso ya conocía que su padre había sido dado de alta y se encontraba bien en su casa, no había sabido de nadie más de su familia a lo largo de su estancia en Honduras. Así, en esta entrevista ha conocido que su tía, quien tenía graves problemas con la justicia cuando puso rumbo a la isla, ha podido solventarlos.

Telecinco

Anabel no ha podido contener las lágrimas y ha roto a llorar cuando ha conocido que Isabel Pantoja, quien ha opinado del concurso de su sobrina, quedó exenta de entrar en la cárcel: "Ya era hora de que descansara y estuviera tranquila", ha señalado la ex concursante. Pronto se ha dado cuenta de que tranquila del todo no está y es que en el plano personal, los conflictos de la familia Pantoja han aumentado en este tiempo. "Pensaba que estaba todo mejor entre todo el mundo y por lo que veo está peor", ha reconocido lamentando que todo se haya desbordado: "me da pena pero yo sí que no puedo controlar esto".

Además, Anabel está preocupada porque ve que no está habiendo solución en este conflicto y que "el tiempo no ayuda". En este sentido, Anabel ha alucinado al escuchar las declaraciones que Kiko ha hecho en los últimos meses en contra de Fran Rivera y su hermana y ha enviado un mensaje importante a su primo con respecto a la relación con la tonadillera: "No sé si mi primo ha vuelto a hablar con mi tía, intuyo que no, pero me da pena. Él tiene que saber que ella es su madre. Yo con mi padre también he perdido mucho tiempo y ahora hemos recuperado el tiempo por un susto que nos ha dado la vida y no quiero que a Kiko ni a mi tía la vida les dé ningún susto. Pero es algo que no está en mi mano y no me puedo meter".

