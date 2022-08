El pasado mes de julio Rocío Carrasco veía cumplido su gran sueño: inauguraba el museo de Rocío Jurado. Sin duda, un momento muy emocionante para ella, ya que llevaba muchos años luchando por conseguir hacer realidad el deseo de su madre. Un acontecimiento que estuvo marcado por la gran ausencia de parte de su familia con la que está enfrentada. De hecho, en un primer momento Amador Mohedano aseguró que no estaba interesado en visitarlo. Sin embargo, ahora parece haber cambiado de opinión.

Desde 'Sálvame' se han puesto en contacto con la periodista de 'Andalucía Rosa' Isabel Gómez, que ha sido la encargada de confirmar en dicho medio que Amador Mohedano había acudido al museo el pasado 19 de julio acompañado del 'youtuber' Juan José Menéndez, conocido como 'Juanjus'. "Lo hace como cualquier persona, compró su entrada y accedió a las instalaciones", ha explicado la periodista al programa.

Al parecer, este cambio de opinión se habría producido debido a la docuserie que está grabando con este 'youtuber' y con la que tiene pensado responder a todo lo que ha estado diciendo Rocío Carrasco sobre él y sobre su familia. De hecho, parece que tras ver el museo, decidieron salir fuera de las instalaciones para grabar cuáles habían sido sus primeras impresiones.

Sin embargo, parece que no todo fue bien en esta visita, y es que tuvo un gran conflicto con una de las visitantes. "Una señora tiene un encontronazo con él, intercambian una serie de palabras. Sucede dentro del mismo museo. Parece que ser que sí son palabras mal sonantes. Fue ruidoso y llamó la atención de varias personas", ha explicado la periodista. Descubre todos los detalles sobre la polémica visita de Amador Mohedano al museo de Rocío Jurado haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io