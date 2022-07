Ana María Aldón vive una de las épocas más complicadas de su vida. Su salud mental no pasa por su mejor momento y se mostraba totalmente roto en su última aparición pública. Su matrimonio con José Ortega Cano se encuentra atravesando una grave crisis que todo hace vaticinar que acabará en separación. A ello hay que sumarle la guerra mediática que han iniciado su hija Gema y Gloria Camila. Una situación muy difícil que ha hecho que Ana María Aldón rompa el silencio y reaccione a la entrevista de su hija en 'Sálvame Deluxe'.

Mientras ella intenta permanecer alejada de la televisión, su hija se ha convertido en un nuevo personaje mediático. Mientras su hija se encontraba en plató respondiendo a todas las preguntas formuladas por Jorge Javier Vázquez y los colaboradores de 'Sálvame'. La mujer del torero lanzaba un enigmático mensaje. La diseñadora se mostraba muy triste en sus redes sociales.

Instagram

Aunque por prescripción médica, Ana María debe permanecer totalmente ajena a todo lo que sucede en los platós de televisión, puede que la diseñadora no haya podido evitar ver la demoledora entrevista de su hija Gema. La joven se ha mostrado dispuesta a defender con uñas y dientes a su madre de los ella considera ataques y desprecios de Gloria Camila y de gran parte de la familia de José Ortega Cano.

"Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar, es como una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en anda a la vez, como si ya no fueras tú, como si hubieran robado una parte de tu alma", se puede leer en el texto que ha compartido la diseñadora en sus redes sociales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io