La guerra mediática y familiar entre Ana María Aldón y Gloria Camila sigue latente. Este fin de semana, la gaditana dejaba claro que su relación con la hija de Ortega Cano está algo complicada tras todas las acusaciones que se han lanzado mutuamente. "Me está quedando clarísimo que no tenéis ninguna relación", aseguraba Rábago. "No. Eso lo dices tú. Después de ocho días sin ver a mi hijo, sin hablar con él que tiene 9 años y le he parido yo, no pienso en hablar con Gloria", contestaba Ana María. Aunque respondía a medías tintas, se puede apreciar desde lejos que la relación está de capa caída y el diestro se encuentra en medio.

Gloria Camila acudía a 'Ya son las ocho' dejando claro que su padre es quién peor lo pasa, ya que el problema lo tienen "su mujer, la hija de su mujer y su hija". "Yo no tengo miedo a nadie", comentaba la joven sobre un posible pronunciamiento de Gema Aldón. "Me da pena la situación porque al final mi padre no se mete en nada", continuaba Gloria intentando evitar referirse a Ana María y a su hija.

Telecinco

"Mi padre es un padrazo y me consiente a mí y a sus otros dos hijos. Mi padre siempre que he dicho algo fuera de lugar me lo ha dicho y le he pedido perdón", aclaraba la joven. "Yo estoy muy tranquila con la que hago en mi vida, porque lo hago desde el respeto y la educación que me han dado mis padres", sentenciaba la hija del diestro.

Parece también que Gema Aldón apoya con todas su fuerzas a Rocío Carrasco, algo que también ha querido comentar Gloria Camila. Gema y Gloria mantienen una relación cordial, aunque se podía leer entre líneas que ahora no hay contacto: "Ella... fuerte y valiente. Ya no la callan", escribía la hija de Ana María Aldón en Instagram en relación al nuevo documental de Rocío Carrasco. "Mientras que sea un apoyo de verdad y no para generar polémica...", contestaba con retintín la joven.

