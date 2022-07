Yulen Pereira ha tenido que plantar cara a todos los frentes que tiene abiertos tras su expulsión de 'Supervivientes'. Tras recibir por sorpresa una llamada de su padre en directo que le dejó en 'shock', el esgrimista ha tenido que escuchar todo lo que se ha dicho sobre él y su relación con Anabel Pantoja. Un momento en el que ha descubierto todo lo que ha dicho su madre sobre ellos y la entrevista que realizó en el Deluxe dando su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en Honduras.

"Con todo el respeto que le tengo a mi madre, a la que le tiene que gustar Anabel es a mí, a quien besa todos los días es a mí y a quien le dice te quiero es a mí", ha indicado dejando claro que no piensa dejar que esto afecte a lo que ha conseguido construir con la colaboradora. Un momento en el que ha querido aclarar que él no piensa igual que su madre, y es que siente que sí que hay mucha química entre los dos. "Creo que las imágenes hablan por sí solas, las palabras se las lleva el viento. Sigo viendo la televisión y se me cae la lágrima, si no hubiese química esto sería una tontería", ha reconocido.

El superviviente ha confesado que cree que debe tener una conversación con Arelys para aclararlo todo, aunque piensa que al final conseguirán estar bien. "No pienso que Anabel vaya a cortarme las alas o a ser controladora. Creo que me va a ayudar, nos vamos a ayudar muchísimo. Ella tiene mucha empatía y me va a ayudar a ser mejor persona y mejor deportista. Pienso que necesitan más tiempo para conocerse porque esto al final ha sido todo muy rápido", ha reconocido.

Yulen se emociona al escuchar la felicitación de Anabel

El concursante ha reaparecido en 'Tierra de Nadie' justo el día de su cumpleaños. Un momento muy especial del que Anabel Pantoja no se ha olvidado. De hecho, no ha dudado en cantarle desde la isla, dedicándole unas bonitas palabras junto a Ana Luque. "Felicidades mi amor, te quiero, te adoro. Te mando todo el cariño del mundo, todo el amor del mundo. Todas las cositas que hemos hablado se van a cumplir. Necesito mi momento con él los dos solos. Mi regalo cumpleaños es ese", decía la colaboradora.

El esgrimista no ha podido evitar derrumbarse al escucharle hablar así, y es que le ha emocionado saber que se acuerda de él. "Queríamos celebrarlo juntos y ver que se ha acordado... Queremos unos cuantos días solos. La echo mucho de menos", ha indicado dejando claro que está completamente enamorado de ella. "Estoy pillado hasta las trancas", ha indicado reconociendo que se dio cuenta de lo mucho que le quería cuando les separaron. "Cuando nos separan es cuando me doy cuenta que no lo puedo seguir negando", ha desvelado.

En cuanto a si hablaron por 'Instagram' antes de conocerse, el ex concursante se ha mostrado muy contundente asegurando que no. "Hablamos pero después de que nos presentasen el primer día", ha aclarado reconociendo que es cierto que después de eso sí que ella se puso en contacto con él por dicha red social.

En 'shock' al descubrir que Mariana piensa que se fijó en ella

Otro de los frentes a los que ha tenido que plantar cara ha sido a las declaraciones de Mariana Rodríguez, en las que asegura que se fijó en ella antes que en Anabel. "¿Qué me estás contando?", ha estallado Yulen reconociendo que nunca se llegó a fijar en ella y que le considera una de sus mayores decepciones del concurso por todo lo que ha pasado entre los dos, ya que la consideraba una amiga.

