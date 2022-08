Isa Pantoja visita Cantora por el cumpleaños de su madre, Isabel Pantoja. DIEZ MINUTOS ha podido confirmar que este 2 de agosto, día en el que la tonadillera celebra sus 66 años, la hermana de Kiko Rivera viaja a la finca gaditana para pasar con la cantante un día tan especial. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' podría darle una sorpresa a su progenitora y presentarse en Cantora con su hijo Albertito con el que se acaba de reunir después de que el pequeño disfrutara de unos días de vacaciones con su padre. El niño adora a su abuela y seguro que sería el mejor regalo para la cantante.

Aunque no está previsto que se celebre una gran fiesta en Cantora como en otras épocas, los seres queridos de Isabel Pantoja si podrían pasar por la finca para felicitar en persona a la cantante. Además de Isa, Anabel Pantoja también podría viajar hasta Cádiz para abrazar a su tía con quien si ha hablado por teléfono y le ha comentado lo orgullosa que está de su concurso en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' ha utilizado sus redes sociales para felicitar a su tía y ha compartido un vídeo con sus mejores momentos junto a un tierno mensaje.

@anabelpantoja00 Instagram

"Aquí solo hay fotos, en mi corazón muchísimos recuerdos vivencias sentimientos, que he vivido a tu lado. Ojalá más y mejor. Te quiero. Feliz cumpleaños", escribió Anabel Pantoja en sus Stories de Instagram. Quien no se espera que pase por Cantora en un día tan especial para Isabel Pantoja es su hijo, Kiko Rivera. El DJ y la cantante continúan distanciados y solo 24 horas antes de su cumpleaños, el marido de Irene Rosales reprochaba a su madre que no llamara a sus hijas al comentar las palabras de su prima sobre el conflicto familiar. "Es más lo apoyo pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin salgo",

