Paula Echevarría y Victoria Federica parecen tener algo en común: ambas son fans de C. Tangana. Tanto la actriz como la hija de la infanta Elena no han dudado en acudir al concierto que el artista madrileño ha ofrecido en el 'Starlite' de Marbella. Un espectáculo del que ambas parecen haber disfrutado al máximo junto a algunos amigos. Sin embargo, ellas no han sido las únicas famosas en asistir. En el concierto también hemos podido ver a otras celebrities como Alba Díaz, Carmen Lomana o Pepe Barroso y Gara Arias.

Por su parte, Paula Echevarría ha asistido a este evento junto a Miguel Torres, con quien ha compartido numerosos vídeos a través de sus redes sociales donde muestra lo bien que se lo han pasado. Una cita en la que han estado junto a Carlos Latre y Anne Igartiburu, que tampoco se han querido perder este gran concierto.

Gtres

Para este evento, la actriz ha optado por lucir un 'look' compuesto por los colores que están siendo tendencia este verano. Por un lado, ha lucido un top amarillo de 'Bless the mess' con estampados en tonos marrones y naranjas. Un estilismo que ha completado con unos pantalones vaqueros de 'Primark' y el pelo recogido en un moño alto. Aunque, sin duda, lo que más han sorprendido han sido sus sandalias naranjas de 'Bershka'.

"Aún estoy intentando digerir lo que viví ayer por la noche en el Festival de Starlite con C. Tangana... muchísima gente me había dicho "vas a flipar"... y flipé, y mucho, que espectáculo, cuantisimo talento encima de un escenario, que gusto ir a ver un show y que de principio a fin no te sobre nada", ha escrito tras disfrutar de este gran espectáculo que parece haberle encantado.

Instagram

Además, Paula Echevarría tuvo la oportunidad de poder hacerse una fotografía con él. Sin duda, una gran noche de la que disfrutó al máximo junto a su pareja y amigos y que estaría dispuesta a repetir más veces. "Iría a verle 100 veces seguidas y se que no me cansaría! ¿Teatro? ¿Película? ¿Videoclip? Todo a la vez! Señor Pucho, a sus pies!".

Por otro lado, Victoria Federica también parece haber disfrutado al máximo de este concierto, para el que optó por llevar un 'look' más festivalero. La hija de la infanta Elena, que se ha convertido en toda una 'it girl' en Instagram, ha lucido una camisa vaquera que le quedaba por encima de la barriga, lo que le permitía presumir de abdominales. En cuanto a la parte de abajo, ha optado por unos pantalones de lino blancos de tiro bajo.

Gtres

Sin duda, un gran planazo con el que sigue disfrutando de sus vacaciones después de que hace unos días pudiésemos verle presumiendo de bikini en Ibiza junto a algunos amigos. Una cita que ha reunido a numerosos famosos y donde todos parece haber disfrutado al máximo.

