Victoria Federica está disfrutando de unas increíbles vacaciones junto a sus amigas justo después de darse a conocer que podría haber vuelto a encontrar el amor junto a la estrella de la NBA Willy Hernangómez. La hija de la infanta Elena, que ha conseguido convertirse en toda una 'it girl' en Instagram gracias a sus publicaciones y sus 'looks', ha reaparecido en Ibiza luciendo un bikini naranja que no ha pasado desapercibido y con el que ha lucido retaguardia.

Sin duda, una de las cosas que más han llamado la atención han sido las trenzas que llevaba. Un peinado 'afro' por el que ya han apostado otras famosas como Cristina Pedroche o Georgina y que es ideal para poder disfrutar de unos días en la playa sin tener que preocuparse por su melena.

De esta forma, parece la hija de la infanta Elena ha optado por descansar durante unos días en uno de los destinos favoritos de los famosos: Ibiza. Un lugar en el que también hemos podido veranear a Alba Carrillo, que ha descansado unos días junto a unos amigos; o Amelia Bono y Manel Martos, que han disfrutado de unas vacaciones en Ibiza tras su reconciliación.

Además de su pelo 'afro', otra de las cosas que más han llamado la atención ha sido la calcomonía con la inicial 'B' que llevaba en el brazo. Un adorno que llevaba al haber acudido a uno de los restaurantes de moda de Ibiza junto a sus amigos, que también lo llevaban. Por otro lado, gracias a estas imágenes también hemos podido ver el 'piercing' que lleva en el ombligo y que no dudaba en taparse al salir del agua.

La hija de Elena de Borbón ha reaparecido muy sonriente y feliz de poder vivir estos divertidos momentos con sus amigas con los que desconectar y poder disfrutar de la playa durante estos días tan calurosos.

