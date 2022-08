Nacho Palau se reencuentra con su madre, Lola Medina, después de tres meses sin verse por la participación del ex de Miguel Bosé en 'Supervivientes'. El artista, que no pudo acudir al debate final del concurso por motivos de salud, ha compartido el emotivo momento a través de sus redes sociales. Nacho y Lola están muy unidos como ella misma contó EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS el pasado junio y, en Chelva, Valencia, donde viven, se ha producido el reencuentro entre madre e hijo.

El ex de Miguel Bosé se encuentra en su casa en Chelva, el municipio de Valencia donde vive con su madre y dos de sus hijos. En sus redes sociales el ex concursante, cuya vida repasamos en imágenes inéditas, ha compartido el emotivo momento en el que ha visto a su madre y se han fundido en un abrazo. "Eres libre", le decía Lola con lágrimas en los ojos mientras se disculpaba por no haber podido ver la televisión tanto como le hubiera gustado. En su regreso a casa, Nacho también ha disfrutado de otros reencuentros como con su adorado huerto y ha mostrado a sus seguidores algunos recuerdos que se ha llevado de Honduras.

Instagram

Este miércoles 3 de agosto, DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA la primera entrevista de Nacho Palau tras quedar finalista en 'Supervivientes'. El ex de Miguel Bosé abre su corazón para nuestra revista y posa por primera vez tras regresar de Honduras. El artista hace balance de su concurso y revela todos los secretos del reality. ¿Miguel Bosé le ha felicitado por su concurso? ¿Qué va a hacer con el dinero que ha ganado gracias a la televisión? ¿Su novio Christian qué opina de su concurso? Mañana, en tu kiosco, descubre la entrevista y fotos exclusivas de Nacho Palau. ¡Reserva tu ejemplar!

